Kiko Rivera le confiesa a Irene Rosales que ha retomado las malas costumbres

Kiko Rivera ha atravesado etapas complicadas, pero gracias a Irene Rosales ha salido ileso y quiere que el público aprenda de sus errores. El periodista Saúl Ortiz ha publicado en el diario 20 Minutos que el DJ quiere retomar sus malas costumbres: hablar con Isabel Pantoja. Ha concedido muchas entrevistas asegurando que ha sufrido mucho por su culpa, pero quiere continuar a su lado.

Kiko Rivera defiende que su madre le ha robado cinco millones de euros y que se ha aprovechado de su inocencia para aumentar su patrimonio. Supuestamente le hizo firmar una documentación que ha puesto en peligro su bienestar económico y prometió no perdonar. Pero el tiempo ha pasado y se ha dado cuenta de que Isabel está arrepentida, por eso se ha puesto en contacto con ella.

| Instagram

Kiko organizó un concierto para celebrar que lleva 10 años en el mundo de la música e intentó hablar con Isabel Pantoja. La tonadillera declinó la invitación y Saúl Ortiz ha explicado en 20 Minutos el motivo de su tajante postura: no confía en su hijo. Piensa que lo único que quiere es generar contenido en la prensa rosa, por eso ha optado por poner en cuarentena todos sus movimientos.

Kiko ha cuestionado la trayectoria artística de su madre y ahora ha tomado consciencia de la realidad: ella sí que es una gran artista. La viuda de Paquirri está a punto de hacer una gira de conciertos en América que promete ser su salvación económica. Según el portal Vanitatis, ganará 100.000 por cada actuación, una cifra muy lejana al dinero que genera el marido de Irene Rosales.

Kiko Rivera recibirá un toque de atención

Kiko podría recibir un mensaje de Isabel, pero tendrá que esperar paciente hasta que recupere la confianza en él. Un testigo ha hablado en 20 Minutos sobre el esperado reencuentro y sus palabras suponen un atisbo de esperanza para la familia.

“Isabel quiere mandar un mensaje antes de irse a sus conciertos en Latinoamérica y puede que haya algún contacto. Pero hasta que no vuelva y esté tranquila, no habrá una conversación profunda para arreglarlo todo”. Estas palabras han desatado los rumores, pues gran parte del público no entiende el comportamiento de Rivera.

| GTRES

Irene Rosales entiende que su esposo quiera que todo vuelva a la normalidad, pero es cierto que el camino será bastante complicado. Aseguró que la tonadillera le había robado dinero y le acusó de ser la responsable de sus males, pero ahora quiere regresar a su lado. Pretende recuperar las malas costumbres y volver a formar equipo con su madre, aunque no le será fácil.

▶️ Isabel Pantoja sigue recordando al fallecido Paquirri

Agustín, tío de Kiko, no pondrá ningún obstáculo en la reconciliación, al menos eso es lo que cuenta el entorno. Lo único que quiere es que la viuda de Paquirri esté tranquila y concentre todos sus esfuerzos en su nueva gira de conciertos.

Kiko Rivera se sincera con Irene Rosales

Kiko, según publica 20 Minutos, quiere disculparse con su madre porque se ha dado cuenta de que estaba equivocado. Se ha paseado por una infinidad de platós asegurando que es una persona oscura, pero ahora ha cambiado de opinión. La prensa no le entiende, pero siempre podrá contar con el apoyo de su mujer Irene.

La tonadillera aceptará el perdón de su hijo, aunque ha puesto por delante su trayectoria artística porque sabe que es su única salida. Sabe que el dinero que ganará en América es necesario para sanear sus cuentas bancarias y proteger el patrimonio de sus hijos. Hará todo lo posible para salvar su herencia, por eso quiere estar concentrada y lejos de la polémica.