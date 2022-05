Fabiola Martínez, rota al hablar de su hijo enfermo con Bertín Osborne

Fabiola Martínez tiene un objetivo primoridal en su vida: el bienestar de su hijo Kike.

Hay ocasiones en las que los miedos personales son más fuertes que nuestras ganas, y esto es lo que precisamente le ha pasado a la exmujer de Bertín Osborne.

Y es que, a pesar de que la pareja rompió su matrimonio tras 15 años juntos por "un deterioro de la relación prolongado en el tiempo", Fabiola Martínez y el cantante siguen muy pendientes de los cuidados de Kike.

Este lunes, 2 de mayo, Fabiola Martínez ha sido la encargada de estrenar Los miedos de…, el nuevo programa de Cuatro en el que varios rostros conocidos de nuestro país acuden para enfrentarse a sus más temidas fobias.

Esta mujer ha tenido que hacer frente a sus miedos sumergiéndose en el agua para nadar con leones marinos. "De pequeña viví una experiencia de casi ahogarme. Tengo terror a sentir la profundidad del agua", afirmó la venezolana ante las cámaras de Mediaset.

Pero, quién le iba a decir a ella que este incómodo momento iba a sacar a relucir otra de sus frustraciones: no poder ayudar a su hijo enfermo.

Fabiola Martínez logra hacer frente a sus miedos

Fabiola Martínez entró en el programa con una idea clara: "Aquí no me van a meter en el agua, desde luego". Y es que, desde muy pequeña, sufre un pánico terrible a sumergirse dentro de cualquier superficie que contenga agua.

Esta fobia la desarrolló cuando tan solo tenía 10 años. "El origen de mi miedo empezó con 10 u 11 años, cuando viví una experiencia de ahogamiento", comenzó relatando. La exmodelo compartió con toda la audiencia del programa el momento en el que comenzó todo.

Cuando era niña, Fabiola Martínez intentó salvar a su amiga que se estaba ahogando, pero, al tratar de cogerla, tiró de ella y ambas comenzaron a tragar agua. "Sentía que no podía soltarme, que tragaba agua, que no podía respirar. Tenía los ojos abiertos y me hundí".

Finalmente, y con ayuda de la hipnosis, los profesionales del formato consiguieron que la expareja del presentador hiciera frente a sus miedos.

Fabiola Martínez se rompe al hablar de su hijo mayor

Fabiola Martínez no pudo contener el llanto al enfrentarse a este dura prueba. Y es que, para ella, no hay nada que le cree más ansiedad que el mar. "He dejado de hacer muchísimas cosas… Como disfrutar del mar con mis hijos", aseguró la exmujer de Bertín Osborne.

Aunque, la venezolana terminó de romperse al desvelar cómo ha afectado esta fobia, no solo a su vida, sino también a la de su hijo Kike. "Lo que más me ha machacado es el no poder hacer con Kike una terapia que nos habían ofrecido cuando él era pequeño".

Con lágrimas en los ojos, contó que hubo un momento en el que "nos ofrecieron hacer terapia en el agua para que nadara con delfines. El no poder hacerla para mí fue muy frustrante".

Como cualquier madre, Fabiola Martínez siempre ha estado dispuesta hacer por su hijo todo lo que fuera necesario para mejorar su calidad de vida, pero, lamentablemente, su fobia es algo que se interpuso en la felicidad de su primogénito.

"Por él haría lo que fuese, y vi que lo que fuese tenía un límite que era el agua. Y me da mucha rabia no poder darle eso por mis miedos. Es muy frustrante".

Ese ha sido precisamente el motivo por el que la exmujer de Bertín Osborne aceptó participar en este nuevo formato de Mediaset España.

"Una de las motivaciones es poder vivir esa experiencia con Kike y ver hasta qué punto puede ser beneficioso para él y no pasarlo yo mal", dejó claro Fabiola Martínez. "Solo imaginarme su cara de alegría, de felicidad, de vivir esa experiencia… Es lo que hace que esté aquí".