Kiko Hernández pierde a su mujer especial y asume que el final está cerca

Kiko Hernández y el resto de colaboradores de Sábado Deluxe están desolados porque han perdido a una de las almas del programa: Rocío Durán. Jorge Javier Vázquez ha informado de los nuevos planes de la reportera y le ha dedicado unas palabras muy emotivas. Cada vez hay más rostros de Sálvame que desaparecen de formato, gesto que está perjudicando a los datos de audiencia.

Kiko Hernández lleva más de 20 años trabajando en la pequeña pantalla, así que conoce mejor que nadie cómo funciona el negocio del espectáculo. Algunos de sus compañeros, como por ejemplo Carlota Corredera, han decidido abandonar el barco y emprender nuevos proyectos. Pero él quiere estar hasta el final, por eso no dejará Sálvame ni Sábado Deluxe.

| GTRES

Kiko sabe que los rumores son ciertos y que los programas de Jorge Javier Vázquez podrían desaparecer en cualquier momento. Ciertos rostros conocidos, como Chayo Mohedano, han emprendido una guerra contra La Fábrica de la Tele y han ganado muchos asaltos. El público se ha dado cuenta de que la productora no ha actuado de forma transparente y las consecuencias podrían ser terribles.

Kiko es consciente de que Rocío Durán era uno de los pilares de Sábado Deluxe porque los reportajes que hacía registraban buenos datos. Jorge Javier se ha mostrado bastante afectado, pero entiende que la periodista tiene que avanzar. “Lo mejor está por venir, eres muy Deluxe”, le ha dicho a la reportera delante de los espectadores del programa.

Hernández está atravesando un momento delicado porque el público le ha situado en el punto de mira desde que es amigo de Rociíto. Hay quien piensa que le defiende únicamente por interés, pues hace unos meses no hablaba bien de ella. Cuando se dio cuenta de que era la nueva reina de Telecinco se posicionó a su lado y desde entonces son inseparables.

Kiko Hernández continuará luchando

Kiko tiene claro que todo lo que tiene se lo debe a Telecinco, por eso no abandonará a sus compañeros e intentará superar la crisis. Cada vez se siente más solo, pues los rostros más emblemáticos de Sálvame han abandonado la pequeña pantalla. Paz Padilla no quiere saber nada del programa, a pesar de que no le guarda rencor a nadie.

| Mediaset

Hernández tiene fama de tener mucho temperamento, pero realmente es un hombre honesto que ayuda a todo el que lo necesita. Disfruta de una relación especial con sus compañeros, por eso echará de menos a Rocío Durán, quien también está afectada. La reportera le ha mandado un mensaje a Jorge Javier, a quien considera su gran maestro.

“Mi minuto va a ser para agradecerte ser tan buen compañero y a todos los colaboradores que nieve o truene siempre están aquí. También quiero dar las gracias a La Fábrica de la Tele por todas las oportunidades que me ha dado. Y a todo el equipo: a realización, producción y redacción porque son unos profesionales intachables”.

Kiko Hernández ha solucionado sus problemas

Kiko confesó hace un tiempo que estaba atravesando un momento delicado y que necesitaba abandonar la televisión de forma momentánea. Había sufrido tres muertes seguidas: Mila Ximénez, su amiga Begoña Sierra y un familiar cercano. Se puso en manos de especialistas y se dio cuenta de que su única opción era alejarse de los medios.

Hernández regresó con más fuerza que nunca y desde entonces no ha vuelto a marcharse, es uno de los pesos pesados de Sálvame. Su presencia es fundamental, a pesar de que genere sentimientos encontrados entre la audiencia. Sus responsables le tienen en alta estima porque genera buen contenido y es capaz de hacer cualquier cosa por el bien de todos.