Carlota Corredera renuncia a todo y le explica a su marido que no quiere volver

Carlota Corredera empezó a trabajar en televisión detrás de las cámaras y poco a poco fue ganado posiciones. Se asentó como directora de Sálvame, un programa que hace años era lo más cotizado de la pequeña pantalla. Más adelante pasó a ser presentadora y demostró que estaba plenamente capacitada para entretener a los espectadores.

Carlota Corredera ha renunciado a su carrera televisiva porque los últimos tiempos han sido demasiado convulsos y necesita descansar. Se ha puesto en manos de especialistas y recientemente ha confesado que, de momento, no quiere volver a la televisión. Tiene proyectos en mente, pero no están relacionados con Telecinco porque necesita recuperarse.

Carlota Corredera cuenta con el apoyo de su marido Carlos, un cámara que trabaja en La Fábrica de la Tele, productora de Sálvame. Le ha explicado los motivos por los que no se siente preparada para regresar y él los ha entendido perfectamente. Hay quien dice que los altos cargos de Mediaset le presionaron, pero este dato no ha sido demostrado.

Carlota supuestamente recibió una oferta de Supervivientes, pero ella la rechazó y Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset, tomó medidas. Es una hipótesis que circula cada vez con más fuerza, aunque lo único que está claro es que la comunicadora necesita ayuda. Es consciente de que su tirón mediático sigue funcionando, por eso ha aprovechado para contribuir a una buena causa.

La gallega sabe que la salud mental es un tema tabú para gran parte de la sociedad, por eso ella habla abiertamente de los problemas que tiene. En una de sus últimas apariciones públicas ha desvelado que por el momento no tiene intención de volver a los medios. “Hay proyectos, pero mi prioridad es recuperarme porque me estoy dedicando a mí”.

Carlota Corredera quiere frenar el acoso

Carlota Corredera ha dedicado la última etapa de su trayectoria televisiva a dar visibilidad al feminismo, lo que le ha acercado a Rocío Carrasco. Los espectadores no han comprendido esta alianza y han atacado a la presentadora de una forma bastante cruel. En un primer momento, las críticas eran ligeras, pero fueron cobrando fuerza con el paso del tiempo.

La presentadora tomó una decisión importante para dejar de sufrir: abandonar la televisión y centrarse en su salud mental. Ella misma ha confesado que muchos espectadores le acosaban por las redes sociales a través de insultos y calificativos hirientes. Ha pensado que lo mejor es estar detrás de las cámaras, de ahí el nuevo proyecto que realizará junto a La Fábrica de la Tele.

La gallega, según han explicado sus responsables, será directora y presentadora de un programa que revolucionará la parrilla de Telecinco. Mezclará la actualidad con el corazón y promete ser un producto estrella que le permita olvidarse de los problemas del pasado. Carlos Maza, marido de la comunicadora, está al tanto del proyecto y ayudará en todo lo necesario.

Carlota Corredera ha reaparecido sola

Carlota es consciente de que tiene a sus espaldas un ejército de enemigos que cada vez es más poderoso, por eso tiene tanto cuidado. Cada vez que aparece lo hace sin su marido para intentar protegerle, pero esa estrategia ha desatado cientos de rumores. Hay quien dice que el matrimonio está en crisis, aunque es una teoría que no tiene ningún fundamento.

Corredera es una mujer respetuosa y nunca se ha puesto a la altura de sus detractores, simplemente se ha limitado a defenderse. La mejor forma de enfrentarse a ellos es estar bien armada, por eso se ha puesto en manos de una psicóloga estupenda. “Estoy disfrutando mucho, me lo he tomado todo con más calma y me estoy dedicando más a mí”, ha comentado recientemente.