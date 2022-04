Kiko Hernández esconde sus nuevos problemas a sus hijas Abril y Jimena

Poco sabía Kiko Hernández de lo complicado que resulta criar a los hijos cuando se lanzó a tener a sus dos niñas mediante gestación subrogada. Ser padre soltero no es una tarea nada sencilla y mucho menos para alguien que se dedica a la televisión.

Las largas jornadas en plató y la exposición mediática son cosas que no compaginan demasiado bien con una adecuada vida familiar. No obstante, en estos cinco años, el colaborador de Sálvame ha intentado siempre ofrecer lo mejor a sus dos retoños, Abril y Jimena.

Pero eso no ha sido lo peor. Kiko Hernández ha tenido que lidiar recientemente con una situación que pudo poner en peligro a lo que más quiere: sus hijas.

| Telecinco

La enfermedad con la que Kiko Hernández ha sufrido mucho

Kiko Hernández ha vuelto al programa para el que ha trabajado durante los últimos 13 años. Hablamos de Sálvame, por supuesto, el cual se ha visto afectado por numerosos cambios últimamente. La salida de Valldeperas y Carlota Corredera o el estreno de Lo de Belén son algunos de los momentos clave que Kiko se ha perdido.

| Mediaset

Podía parecer que el colaborador ha querido tomarse unas merecidas vacaciones y mantenerse alejado del ajetreo al que el programa está siendo sometido. Pero la realidad es que ha sido una enfermedad la que lo ha retenido lejos de los platós de televisión.

Kiko Hernández ha confesado que ha sufrido COVID. Esta enfermedad que irrumpió en nuestras vidas hace ya dos años ha puesto contra las cuerdas al conocido colaborador de Telecinco.

En su regreso a Sálvame, no ha dudado en compartir con la audiencia este duro trance que le ha tocado vivir: "He tenido covid, y he estado muy mal. He tenido fiebres de 39, 40... y no la bajaban, y principio de neumonía".

Mientras que, para otras personas, esta enfermedad se comporta como una simple gripe, en el caso de Kiko Hernández ha sido todo mucho más duro.

"Hoy es el primer día que doy negativo y es el primer día que me levanto de la cama. Me faltaba hasta el aire. No podía ni hablar", comentaba el colaborador ante sus compañeros.

| Mediaset

Sin duda, ha sido una situación muy complicada en la que ha temido lo peor. Suponemos que tampoco ha podido dejar de pensar en sus hijas durante este periodo tan amargo.

"Un día estuvieron decidiendo si me ingresaban en el hospital o no. Yo ya, imagínate... me puse a llorar al médico, que si me iba a morir, que si me iba a morir...", así relataba su testimonio Kiko.

Abril y Jimena han estado a punto de ser huérfanas con tan pocos años de vida y todo por la COVID.

La confesión pilló por sorpresa a Jorge Javier, el presentador de Sálvame tenía la idea de que Kiko estaba pasando la enfermedad de forma leve. Pero nada más lejos de la realidad, el tertuliano se ha enfrentado a una de sus más duras batallas en mucho tiempo.

Asimismo, durante su intervención, no dejaba de lamentarse sobre lo sucedido y el fatal desenlace que hubiera podido acontecer de no ser por la vacuna:

"Yo es que en dos años no lo había pillado. Si no llego a estar vacunado, igual ahora mismo estoy en la UCI. Ni Paracetamol ni nada, nada me bajaba la fiebre".

| Gtres

Por fortuna, la terrible enfermedad ha remitido y Kiko Hernández puede volver a disfrutar del amor de sus niñas y, por supuesto, a ocupar su silla en Sálvame. Su restaurada salud le permitirá seguir dando muchas más noticias bomba.