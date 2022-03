Kiko Hernández desvela sus sentimientos a su amiga íntima

Kiko Hernández, que siempre ha tenido su vida amorosa controlada, puede ser que ahora no lo consiga. El colaborador de Sálvame, se dedica a hablar en los platos de Telecinco sobre los conflictos de las vidas de otras personas. Se ha posicionado en ser de los mejores tertulianos que tiene la empresa Mediaset.

No obstante, siempre ha querido tener su vida privada al margen de los medios de comunicación. Tras su romance en la casa de Guadalix de la Sierra, no se ha sabido nada de relaciones de Kiko Hernández. Incluso, ha llegado a confesar que no se sentía atraído por nadie, se podía llegar a pensar que podría ser 'asexual'.

Sin embargo, todo esto ha cambiado con el nuevo foco de atención en la vida de Kiko Hernández. Ya no va a poder ocultar más sus ligues. Hemos estado muy pendientes de su relación con Anabel Pantoja.

| GTRES

La relación amorosa de Kiko Hernández con su compañera de trabajo

A pesar de que normalmente Kiko Hernández es muy tajante con sus relaciones amorosas porque no quiere que se especule nada que sea mentira. Esta vez no ha negado nada en el programa.

Asimismo, podría ser que considerara a su compañera de trabajo mucho más que eso. El resto de colaboradores confirmaban esa posible teoría.

“Kiko no es una persona excesivamente cariñosa. Y creo que, al estar pendiente de ella, Kiko para Anabel ha sido más que importante”, comentaba María Patiño.

Terelu añadía “Siempre he sentido que hay una atracción mutua brutal. Para ella, Kiko es mucho más importante que un simple compañero”.

El reencuentro de la compañera de Kiko Hernández con su exnovio

El reencuentro de Anabel Pantoja con su exnovio confirmó que la colaboradora también siente mariposas por Kiko Hernández. Todos estuvimos expectantes porque podría ser una nueva reconciliación de la expareja.

Sin embargo, Belén Esteban sentenció “no van a volver”. La compañera de Kiko Hernández se acercó un momento a Omar para preguntarle “si le afectaba que fuera a la despedida de soltero de su amigo”. Su exnovio le contestó que no.

| Telecinco

Además, a finales de febrero, ya se pudo ver una complicidad entre Kiko Hernández y su compañera cuando ella le bailó sensualmente. El baile terminó con un besazo entre ellos dos. Mientras sucedía todo este show, Jorge Javier Vázquez repartió los manolitos de Anabel Pantoja al público.

Entonces, ella dijo “Yo me desahogo con Kiko, que tenía muchas ganas ahora que estoy soltera. ¿Y ahora me quitan los manolitos?”. Lo que en su momento pudo ser para darle celos a su exnovio, ahora podría suponer un comienzo de esta nueva relación amorosa.

Kiko Hernández colapsa las redes sociales con su felicitación

Kiko Hernández, para calmar los rumores sobre su posible relación con Anabel Pantoja, ha colapsado las redes sociales con una felicitación a su querida amiga Belén Rodríguez. La periodista cumplía 56 años.

La amiga de Kiko Hernández lo hacía público en su cuenta de Instagram y, además, recibió muchos mensajes de sus seguidores. Por ejemplo, Máximo Huerta le escribió "Brindo" y Bibiana Fernández, "Felicidades" junto con un emoticono de una tarta y una rosa.

La relación entre Kiko Hernández y Belén siempre ha sido envidiable, a pesar de los rifirrafes que podía haber. Del mismo modo, el colaborador publicó una historia divertida en su cuenta de Instagram para felicitarla.

La fotografía en cuestión era ellos dos posando con tres hachas. Kiko Hernández tenía una cara de satisfacción, se notaba que estaban cómodos y felices en ese momento.