Kiko Hernández, desolado por una misteriosa muerte que llega en el peor momento

Kiko Hernández, el colaborador más polémico de Telecinco, está atravesando uno de los momentos más complicados de su trayectoria. Él mismo ha anunciado lo que ha pasado a través de sus redes sociales: un ser querido ha fallecido. Es muy discreto con su vida privada, pero en los últimos meses se ha dado cuenta de que es bueno compartir sus tragedias.

Kiko Hernández, haciendo gala de la discreción que le caracteriza, no ha desvelado el nombre de la persona fallecida, pero las redes ya están especulando. La fotografía que ha publicado hace pensar que se ha tenido que despedir de un hombre de avanzada edad. Ha acompañado esta publicación con unas palabras que han emocionado a todos: “Buen viaje, gracias por tanto amor”.

| Redes Sociales

Kiko confesó hace unos meses que debía abandonar la pequeña pantalla porque había tocado fondo después de fallecer Mila Ximénez. La escritora sevillana formaba parte de su vida y sufrió mucho cuando se enteró de que no le iba a volver a ver. También tuvo que asumir la muerte de Begoña Sierra, una de sus grandes amigas, y de un familiar cercano que estaba enfermo.

Kiko lleva mucho tiempo trabajando en la pequeña pantalla y ha tenido tiempo de reunir a un ejército de fieles seguidores. Les ha contado que alguien de su núcleo íntimo ha fallecido, pero no ha dado demasiados detalles porque prefiere proteger su anonimato. El colaborador sabe cómo funciona el mundo del espectáculo y no quiere correr riesgos innecesarios en esta situación tan concreta.

Hernández tiene fama de ser un tertuliano temperamental, pero sus seres queridos saben que es una persona bastante sensible. Por eso está sufriendo tanto por la muerte que le acaba de golpear, aunque nadie sabe de quién se trata exactamente. En las redes sociales se está especulando con un hombre de avanzada edad, pero de momento todo es un misterio.

Kiko Hernández pidió ayuda para asumir su drama personal

Kiko Hernández es uno de los rostros más influyentes de la pequeña pantalla y tiene cierta autoridad para tomar decisiones importantes. Por eso les comunicó a sus responsables que necesitaba alejarse del foco mediático durante una temporada. Carlota Corredera, que por aquel entonces presentaba Sálvame, confirmó que el tertuliano necesitaba ayuda profesional.

| Telecinco

Hernández tocó fondo después de fallecer Mila Ximénez y ahora ha recordado el infierno que atravesó por una muerte desoladora. Ha desvelado lo que ha sucedido, pero no quiere dar demasiados detalles porque sabe que sus pasos son muy comentados. Sin embargo, es imposible dejar de hablar del tema, pues el público quiere conocer la historia al completo.

El colaborador ha acompañado la imagen que ha publicado en su cuenta de Instagram con una canción llamada Aquellas pequeñas cosas. “Cuídate y cuídanos”, le ha dicho al ser querido que acaba de fallecer. Es posible que en Sálvame ofrezca más datos sobre lo que está sucediendo, pero hasta que no esté en el programa no lo podemos confirmar.

Kiko Hernández se refugia en su familia

Kiko es un personaje muy controvertido y genera mucho interés, pero es complicado investigar en su vida privada. Solamente sabemos que tiene dos hijas y un sobrino, unos jóvenes que se han convertido en su gran apoyo. El tertuliano se ha refugiado en su familia para asimilar la misteriosa muerte que acaba de golpearle de forma repentina.

Hernández también puede contar con el calor de sus compañeros de Telecinco, pues tiene relación con muchos de ellos. Se lleva especialmente bien con Belén Esteban, con quien lleva trabajando más de 12 años. La ex de Jesulín es muy atenta y no habrá tardado mucho tiempo en ponerse en contacto con él para demostrarle que no está solo.