Kiko Hernández confirma que su nuevo amigo ya vive con sus hijas Abril y Jimena

Kiko Hernández se ha convertido en todo un 'padrazo'. Desde que en 2017 Abril y Jimena llegaron a la vida del colaborador, este se ha desvivido por darles siempre lo mejor.

Uno de los grandes sueños de Kiko Hernández era ser padre, pero tras varios intentos fallidos, decidió decantarse por la gestación subrogada. De esta manera, logró construir su propia familia junto a sus dos hijas. Cinco años después, sigue embobado con ellas, como así lo ha demostrado recientemente en una publicación de Instagram.

"Son muy pequeñas y no saben que mi mejor regalo…son ellas!", ponía el colaborador en redes sociales con motivo del Día del Padre.

Así es el nuevo miembro de la familia de Kiko Hernández

No obstante, a pesar de tanta felicidad, parece que Kiko no se conforma y quiere más. Tanto es así que no ha dudado en ampliar su núcleo familiar. Sin duda, el colaborador de Sálvame está haciendo esfuerzos por conseguir una familia idílica.

Este domingo, el tertuliano y presentador colgaba una foto donde presentaba a su nuevo 'amigo'. Lo hizo después de pasar una jornada de lo más familiar en el parque de El Retiro en compañía de sus niñas y su gran amiga Belén Rodríguez.

| Gtres

Así pues, ya en casa, Hernández sorprendía a su casi medio millón de seguidores en Instagram con la imagen de él abrazando a un cachorro. El nuevo amigo de Kiko no es otro que un adorable perro. Todo indica que el colaborador no se ha resistido a darle a sus pequeñas una nueva mascota.

De hecho, Kiko Hernández ha tenido muy presente a sus hijas a la hora de ponerle nombre al nuevo miembro del clan. En el post de Instagram, donde posaba con el cachorro escribía "… y un nuevo amigo". Aunque, lo más llamativo es que acompañaba la descripción con la etiqueta "#california".

Que el perro se llame California no es ninguna casualidad. Y es que, es precisamente en este estado de Estados Unidos donde Kiko Hernández logró convertirse en padre hace ya cinco años.

| Cedida

Por supuesto, los mensajes de cariño y apoyo no se hicieron esperar. Compañeros como María Patiño o, incluso, Cristina Cifuentes, así como un montón de gente anónima han dejado muestras de afecto ante la llegada de este nuevo miembro a la familia.

Cabe destacar que el pequeño California no es el único perro de Kiko. El año pasado, el colaborador no se pudo resistir a adoptar a una galguita de la sección de Sálvame 'Perro qué bien'.

Nicoletta, que así se llama, tenía un pasado triste marcado por el maltrato. Por fortuna, pudo encontrar el hogar que se merecía en casa de Kiko Hernández.

En poco tiempo, Nicoletta se integró perfectamente gracias a los mimos que tanto él como Abril y Jimena le han dado. Los seguidores del colaborador en Instagram están acostumbrados a ver imágenes de la perrita en su día a día.

Con dos torbellinos de cinco años, un perro y un cachorro en casa, ¿está preparado Kiko para esta nueva aventura familiar? Otra prueba que le toca superar como padre soltero.

Recordemos que, hace poco, el tertuliano de Telecinco estuvo gravemente enfermo de COVID. De hecho, él mismo reconoció que temió por su vida. Afortunadamente, la enfermedad remitió y ahora se encuentra perfectamente bien.

Plenamente recuperado, de nuevo en los platós de Mediaset y con una envidiable familia con mascotas incluidas. Así es la vida del colaborador más polémico de Sálvame.