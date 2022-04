Kiki Morente habla del secreto de Sara Carbonero y confirma las sospechas

Kiki Morente es uno de los artistas más herméticos del país, pero en los últimos tiempos su vida privada ha estado bastante expuesta. Una conocida revista anunció que había empezado un romance con la periodista Sara Carbonero y desde entonces todo cambió. Su historia de amor es un misterio, de hecho nadie puede afirmar con rotundidad que sigan juntos o que hayan roto.

Kiki Morente ha hablado del gran secreto con Bertín Osborne en Mi casa es la tuya, programa que el presentador conduce en Telecinco. Ha confirmado las sospechas, pero habrá que esperar a la emisión del citado espacio televisivo para ver qué ha contado exactamente. Por el momento solamente sabemos que se ha incomodado al escuchar el nombre de la experta en deportes.

| Europa Press

Kiki pertenece a una saga de artistas cuyo patriarca, el desaparecido Enrique Morente, sigue siendo un mito para gran parte del público. Bertín ha invitado al clan a charlar en Mi casa es la tuya y se ha propuesto conocer los secretos del benjamín de la familia. “¿Qué ha pasado con Sara?”, le ha preguntado el presentador en un tono bastante directo.

Sara Carbonero entiende que parte su vida forma parte de la crónica social y siempre ha intentado proteger al hermano de Estrella Morente. Sabe que él no quiere formar parte del mundo del corazón, por eso nunca ha aclarado cuáles son sus verdaderos sentimientos. Pero el secreto está a punto de salir a la luz: el público sabrá si han roto el romance o si siguen enamorados.

Kiki ha sido acusado de haberse aprovechado del tirón mediático de la periodista deportiva, pero no es cierto. Siempre ha tenido mucho trabajo, a pesar de que ahora disfrute de una mayor visibilidad y de que sus proyectos tengan más repercusión. Nunca ha hablado de Carbonero, lo que demuestra que su único interés es que la prensa se haga eco de su talento.

Kiki Morente y la risa incómoda que lo confirma todo

Kiki hablará de su relación con Sara por primera vez en Mi casa es la tuya y los seguidores del programa han aplaudido a Bertín. Es el único rostro televisivo que ha conseguido obtener la valiosa información, pero todavía no la ha desvelado. Habrá que esperar al sábado 16 de abril para ver qué ha contado exactamente el artista.

| Trendings

Morente ha sonreído cuando Bertín Osborne le ha preguntado sobre Carbonero, lo que demuestra que responderá a la pregunta. Es posible que quiera despejar todas las dudas y confirmar las sospechas para conseguir pasar página cuanto antes. No se siente cómodo siendo el centro de la noticia y cada vez hay más gente que está hablando de su vida privada.

Sara Carbonero, según ha salido publicado, estaba completamente integrada en el círculo del cantante y conocía a toda la familia. Es una mujer que se hace querer, pues es muy educada y jamás ha protagonizado ninguna polémica innecesaria. Podría haber ganado mucho dinero con su separación de Iker Casillas, padre de sus hijos, pero ha preferido ser prudente y estar en la sombra.

Kiki Morente pudo romper con Sara Carbonero por la fama

Kiki prefiere no dar explicaciones porque no quiere entrar en juegos que pueden descontrolarse fácilmente. Nadie sabe si ha terminado su relación con Sara, pero hay una teoría que circula con fuerza. En el caso de que hayan roto ha sido por la fama de la periodista, pues Morente no quiere ser un rostro perseguido.

Carbonero entiende que el hermano de Estrella Morente ofrezca las explicaciones que considere oportunas, pues ahora ha llegado su momento. Han estado hablando de él durante meses y es necesario aclarar los rumores para avanzar. Habrá que esperar un tiempo para descubrir el misterio que ha mantenido en vilo a la prensa del corazón.