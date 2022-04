Ana Rosa Quintana recibe una mala noticia antes de terminar su tratamiento

Ana Rosa Quintana, la presentadora más querida de Mediaset España, tuvo que retirarse de la televisión para centrarse en su recuperación. Conoce mejor que nadie el mundo del espectáculo, así que fue completamente sincera y anunció que tenía un tumor en el pecho. Desde entonces ha desaparecido de su programa, pero ofrece información puntual para dejar claro que todo sigue en orden.

Ana Rosa Quintana es una mujer comprometida y siempre está pendiente de sus compañeros, de ahí que las últimas semanas estén siendo tan duras. Ha asumido que Patricia Pardo, su sustituta oficial y gran amiga, está atravesando un momento delicado tras formalizar su relación con Christian Gálvez. La antigua suegra del presentador no para de lanzar ataques que están perturbando la paz de la pareja.

Ana Rosa sabe que Patricia es una periodista discreta que quiere estar detrás de la noticia y últimamente no está logrando su objetivo. Mina Tostado, la madre de Almudena Cid, está usando las redes sociales para transmitir información que muchos consideran comprometida. Según cuenta, Christian quería tener un hijo con la actriz antes de romper con ella, un atrevimiento que nadie entiende.

Ana Rosa ha recibido una mala noticia antes de terminar su tratamiento y reincorporarse a su trabajo: Patricia Pardo no lo está pasando bien. Su sustituta no quiere hablar de su historia de amor, pero cada vez hay más dudas y no sería de extrañar que terminara haciéndolo. Mientras tanto, Mina, la exsuegra del presentador, sigue lanzando mensajes cargados de simbolismo.

La madre de Almudena Cid tiene buena fama en la cocina y Christian adoraba todas sus recetas, de ahí la importancia de sus últimas palabras. “La verás, pero no la catarás”, escribe Mina debajo de una fotografía de una ensaladilla rusa, quizá el plató preferido de Gálvez. La revista Lecturas se ha hecho eco de este atrevimiento, pues podría ser el principio de una guerra sin cuartel.

Ana Rosa Quintana está fuera de Madrid

Ana Rosa se ha convertido en un ejemplo de superación y su testimonio está ayudando a muchas mujeres que deben luchar contra el cáncer. Su compañero y amigo Joaquín Prat desveló que tenía que someterse a una operación para completar el tratamiento, pero que todo estaba en orden. Por eso se ha marchado a Sotogrande a pasar la Semana Santa acompañada de sus seres queridos.

Quintana está cada vez más cerca de volver a Telecinco y su presencia aliviará a Patricia Pardo, quien lleva un tiempo en el foco mediático. La sustituta no lo está pasando bien porque los rumores no cesan y hay mucha gente que le está señalando. Una de sus peores pesadillas es Mina, la exsuegra de su novio Christian, porque no deja de mandar mensajes envenenados.

La líder de El programa de Ana Rosa está sorprendida, pues no sabía que Patricia estaba interesada en Christian Gálvez. La pareja ha llevado el romance en secreto, de hecho cuando la noticia salió hubo gente que dudó de su veracidad. El primer programa en dar la información fue Socialité, incluso logró hablar con los protagonistas.

Ana Rosa Quintana comparte su secreto

Ana Rosa ha ocupado la portada de la revista Diez Minutos, publicación que ha desvelado cómo afronta su batalla contra el cáncer. La presentadora se ha refugiado en el deporte, en la meditación y en la comida sana, tres valores fundamentales. Su comportamiento ha sido excelente y ha ayudado a muchas personas que están pasando por lo mismo.

Quintana es una de las personas más queridas de Telecinco, tanto por los espectadores como por los trabajadores de la cadena. Puede presumir de tener buena relación con todos sus compañeros y no hay nadie que tenga nada que reprocharle. Patricia está deseando verla para contarle que su intimidad cada ve está más expuesta por la indiscreción de Mina, la madre de Almudena Cid.