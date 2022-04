Kike Calleja, exnovio de Terelu, acusado de haber sido detenido por un vídeo privado

Kike Calleja, el reportero más famoso de Telecinco, forma parte de la crónica social porque mantuvo una relación con Terelu Campos.

La historia de amor no evolucionó, pero siguen siendo amigos y pasan mucho tiempo juntos fuera de cámaras. Ambos han sido acusados de tener relación con la turbulenta Operación Deluxe, una operación judicial que podría acabar con el programa Sálvame.

Kike Calleja, periodista de profesión, ha sido acusado de haber sido detenido por su presunta implicación en la citada trama. El portal digital EDATV, autor de la exclusiva, asegura que el exnovio de Terelu está siendo investigado, de ahí que las autoridades le hayan retenido.

Debemos aclarar que Calleja no ha confirmado la noticia y que el citado medio no ha aportado imágenes ni ninguna prueba que demuestre su acusación.

Kike, siguiendo la información de EDATV, tiene que resolver un problema “por su presunta participación en un delito de revelación de secretos”.

Esta noticia ha sido respaldada por otros medios digitales, como por ejemplo Bluper, espacio que ha dado datos exactos. El reportero aseguró en 2018 que el conocido adivino Maestro Joao no era tan bueno como parecía y le definió como “un estafador”.

Calleja aseguró en Sálvame, programa que le ha convertido en una estrella, que el Maestro Joao tenía mucho que esconder. “Cuando me marche he quedado con una persona que me va a pasar una documentación que espero tenerla disponible mañana”, dijo exactamente.

Según Bluper esta persona es el policía que presuntamente ha facilitado datos de 140 famosos a los periodistas de Sálvame.

Terelu Campos también se ha visto salpicada por este escándalo y, según ha salido publicado, también debe declarar en la Operación Deluxe. Supuestamente, ha conseguido información de forma ilícita y los implicados están dispuestos a llegar hasta el final del asunto. Uno de los que quiere denunciar es Pipi Estrada, otra de las exparejas de Terelu.

Kike Calleja hizo partícipe a Terelu Campos

Kike disfruta de una sincera amistad con Terelu, por eso compartió con ella todos los datos que había conseguido del Maestro Joao. “No ha contado ni siquiera el 50% de las cosas que sabe”, declaró la antigua colaboradora de Sálvame.

“Que Joao se ponga las pilas porque hay personas que han trabajado con él y que quieren contar cómo es”, adelantó en un tono contundente.

Calleja no solamente se informó sobre Joao, también logró documentos bastante comprometidos de otros famosos. El portal digital Columna Cero asegura que tanto él como Terelu tendrán que declarar por “extorsión y vídeos íntimos” de rostros muy conocidos.

Según el citado medio, la expareja habría conseguido imágenes privadas de personas populares gracias a un policía poco discreto.

El reportero de Sálvame ha sido acusado de ser amigo del policía que filtraba información, por eso tendría vídeos privados de algunos famosos.

Es importante dejar claro que el proceso está siendo investigado y que el juez todavía no ha dictado sentencia. El exnovio de Campos es inocente hasta que se demuestre lo contrario, a pesar de que sus enemigos se estén saltando detalles.

Kike Calleja guarda silencio y el público especula

Kike es un periodista de primera categoría y conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del espectáculo. No ha hablado de lo que está sucediendo, pues es posible que sus directores le hayan aconsejado que sea discreto. Pero en las redes sociales todo el mundo sabe lo que está pasando y el público exige que alguien aclare la situación.

Calleja, siempre según EDATV, habría sido detenido tras salir que presuntamente ha conseguido información de forma irregular. Lo más grave es lo que asegura Columna Cero: “La Operación Deluxe sigue en marcha y Kike y Terelu Campos podrían ser los próximos despidos”. Todo son especulaciones del portal anterior, la cadena no ha confirmado nada.