Belén Esteban se ha ido de casa y su madre Carmen Menéndez esconde el motivo

Belén Esteban, colaboradora habitual de los programas de Telecinco, lleva mucho tiempo trabajando en la pequeña pantalla y sabe qué está pasando.

Sálvame, espacio que en su día arrasó en audiencia, está atravesando una temporada bastante delicada y cada vez hay más cambios. Según publica el diario La Razón, Belén está “decepcionada” y ha pensado en abandonar el barco para siempre.

Belén Esteban tiene una relación estupenda con su madre Carmen Menéndez, quien vive en Benidorm desde hace unos años.

El diario La Razón asegura que la colaboradora quiere que Carmen se instale una temporada en Madrid, pero ella prefiere disfrutar de cierta independencia. Habrá que esperar un tiempo para ver si entra en razón y mientras tanto la colaboradora ha decidido centrarse en su empresa.

Belén se ha marchado de su domicilio, vivienda que está deseando compartir con su progenitora, porque tenía una cita realmente importante.

Ha pasado unos días en Andorra por un asunto relacionado con su negocio y ha compartido en sus redes quién le ha acompañado. La princesa del pueblo ha tenido una cita casual con el famoso youtuber El Rubius, un joven que triunfa en todo lo que se propone.

Belén es consciente de que todos sus movimientos son estudiados al detalle, por eso se adelanta a sus enemigos y siempre cuenta la verdad.

Se ha ido de casa para asistir a unas reuniones cuyo objetivo es mejorar la expansión de su empresa Sabores de la Esteban. La revista Lecturas se ha hecho eco de este atrevimiento y ha aplaudido la fuerza de voluntad de la colaboradora.

Belén Esteban podría dejar Sálvame

Belén, siguiendo la información del periódico La Razón, está cansada porque “la tele ya no le motiva como antes”. Supuestamente, está pensando en abandonar la pequeña pantalla, pues se ha dado cuenta de que puede vivir con los ingresos de su empresa. Lo más importante para ella es poder mantener a su familia y este objetivo está completamente satisfecho.

Belén Esteban se ha ganado la confianza de sus directores de Sálvame, por eso le han propuesto conducir una sección propia que dura una hora. El problema es que el público ya no respalda todos sus movimientos y este proyecto no ha ido tan bien como estaba previsto.

Este presunto fracaso ha terminado con las esperanzas de la colaboradora, quien sabe que fuera de Telecinco tiene un futuro estupendo.

Carmen Menéndez sabe todo lo que hay detrás de las decisiones de su hija, pero en ningún momento filtrará datos comprometidos. Es consciente de que Belén Esteban se ha marchado a Andorra por temas laborales, aunque jamás confirmará lo que está pasando. La revista Lecturas garantiza que la empresa de alimentación de la tertuliana funciona mejor que nunca.

Belén Esteban está unida a su madre Carmen

Belén es una persona muy familiar, por eso quiere que su madre se mude a Madrid una larga temporada. Según publica La Razón, “son uña y carne” y la colaboradora viaja a Benidorm siempre que puede, pero no se conforma con esto. Sabe que Carmen podría vivir en su domicilio de Paracuellos del Jarama muy a gusto, pues disfrutaría de todo tipo de comodidades.

Esteban tiene por delante un reto realmente complicado: conseguir que su sección en Sálvame levante la audiencia del programa. De momento, no ha recibido críticas demasiado duras, aunque los datos no terminan de mejorar y la situación es delicada.

El equipo capitaneado por Jorge Javier Vázquez es consciente de que sus responsables pueden tomar una decisión radical en cualquier momento.

Carmen respeta y respalda todas las decisiones de su hija, así que la colaboradora podrá contar con su apoyo si es necesario. El viaje a Andorra que ha hecho la ex de Jesulín no hace más que confirmar que cada vez está más centrada en su negocio. Sabe mejor que nadie que la televisión no es un proyecto estable para ninguno de sus compañeros.