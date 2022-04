Julián Contreras sorprende al confesar con quién comparte su vida y por qué

Julián Contreras, hijo de Carmina Ordóñez, ha atravesado momentos delicados, pero gracias a su nuevo compañero todo es cosa del pasado. Según ha desvelado en sus redes sociales, compartirá su vida con un gato llamado Elliott que le ha hecho cambiar de postura. Ha recuperado la ilusión gracias al animal y ha transmitido un mensaje importante que no ha dejado indiferente a nadie.

Julián Contreras es un referente para mucha gente porque ha demostrado que está capacitado para superar cualquier obstáculo. Es un hombre emprendedor que ha montado varios negocios, aventura que no terminó como él esperaba y tuvo que pedir ayuda. Ha saneado sus cuentas bancarias gracias a su constancia y está inmerso en un proyecto especial.

| Cedida

Julián ha cambiado de vida y a partir de ahora compartirá todos sus logros con su buen amigo Elliott, un gato que le tiene enamorado. Lo más importante es que ha explicado la decisión que ha tomado en sus redes sociales para difundir un mensaje necesario. El hermano de Francisco y Cayetano Rivera es un rostro bastante popular, así que todos sus movimientos adquieren una gran repercusión.

Julián ha publicado en su cuenta de Instagram una imagen de su mascota y todo el mundo se ha dado cuenta de que está ilusionado. “Hace unos días me contactaron de la Fundación Affinity para contarme la increíble campaña que estaban haciendo. Y me conmovió que quisieran contar con Elliott y conmigo para continuar difundiendo ese maravilloso mensaje: animales cambian vidas”.

Julián Contreras cuenta la verdad: “Me salvó la vida”

Julián ha estado en boca de todos durante mucho tiempo, pero hace unos años decidió apartarse del mundo del corazón. Conoce mejor que nadie cómo funciona el negocio, así que prefiere no conceder entrevistas ni hablar sobre determinados temas. Su vida sentimental es un misterio, pues hace tiempo que no se le conoce pareja, pero ahora eso no importa.

| GTRES

Contreras tiene la oportunidad de empezar una nueva aventura al lado de su gato Elliott y está realmente ilusionado. “Mi pequeño extraterrestre me salvó la vida antes de cambiármela para siempre, de una manera que nunca imaginé”, desliza. El joven es una persona bastante querida, por eso le han elegido para promover una campaña tan especial.

El hijo de Carmina Ordóñez ha tenido que solventar problemas que le hubieran robado la esperanza a cualquiera, pero él ha aguantado con tesón. Su madre, una persona fundamental dentro de la historia del corazón, estaría realmente orgullosa de él. No ha dejado que ninguno de sus enemigos le robe la sonrisa y siempre ha transmitido un mensaje positivo.

Julián Contreras está triunfando en su nuevo trabajo

Julián confió en su talento, apostó por sus capacidades literarias y se lanzó a vivir una de las aventuras más excitantes de su vida. Actualmente puede presumir de ser un gran escritor, pues su novela erótica está teniendo un gran éxito en ventas. Se llama Artesanales y los críticos aseguran que es una obra de primera categoría.

Contreras explicó cuál era el problema real al que se enfrentaba antes de empezar su andadura en el mercado literario. Alguien le advirtió: “Nunca leerán lo que escribes porque siempre se fijarán en quien lo escribe”. Pero él hizo caso omiso y concentró todas sus energías en cumplir su gran sueño, meta que no ha tardado en alcanzar.

El hermano de Francisco Rivera es una persona humilde que se conforma con lo necesario, valores que han sido aplaudidos por todos. Es un secreto a voces que su gato Elliott vivirá mejor que nadie, pues el escritor estará pendiente de él. Gracias al mensaje que ha transmitido, sus fans se han dado cuenta de lo importante que es vivir rodeado de animales.