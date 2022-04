Diego Arrabal anuncia en exclusiva el futuro de Belén Esteban

Diego Arrabal es la viva imagen de que hay vida más allá de Telecinco y de Sálvame. El paparazzi está logrando desviar cada vez más público del que habitualmente veía Telecinco hacia Youtube, donde el paparazzi tiene un canal propio.

Allí tiene ya más de 66.000 suscriptores que siguen muy pendientes de Diego y de las informaciones en exclusiva que va dando.

No es el único que ha optado por esta vía alternativa de comunicación (y de ingresos). Antonio David Flores, tras su expulsión de Telecinco, también se abrió un canal en esta conocida red social de vídeos y cuenta ya con 120.000 seguidores.

| Telecinco

Los tiempos están cambiando y Diego es consciente que para llegar a los nuevos espectadores, la televisión no es suficiente. La edad media de la audiencia de Telecinco es cada vez más elevada. Con la apuesta de Arrabal por los nuevos formatos cumple un doble objetivo:

- Llega a una audiencia mayor y alternativa a la de la televisión convencional.

- Puede hablar sin la presión o las indicaciones de la cadena sobre qué decir y qué no decir.

Además, Diego Arrabal, conocedor como pocos de los intríngulis televisivos y de las exclusivas que allí se cuecen ha hablado claramente del futuro de Sálvame. Tiene también bastante claro lo que puede pasar con Belén Esteban, a raíz de la crisis que está viviendo La Fábrica de la Tele

Diego Arrabal lanza el mensaje definitivo sobre Belén Esteban

Diego Arrabal trabajó una temporada en Sálvame, por lo que conoce también el nerviosismo que se vive internamente por los pésimos resultados de audiencia.

El programa no remonta, a pesar de los cambios que se han hecho y las alarmas en La Fábrica de la Tele están ya disparadas. Lo de Belén, el espacio de testimonios que coordina Belén Esteban, ha cambiado ya dos veces de franja horaria y no logra más público.

Jorge Javier Vázquez, al que intentan diluir un poco al lado de Adela González, sigue desatado y criticando a todo el que le lleve la contraria. Y Paolo Vasile cada vez más nervioso.

Diego Arrabal lo tiene claro y así lo ha manifestado en su programa: "Yo creo que Sálvame no tiene ningún arreglo. No le deseo el mal a nadie, pero es verdad que este programa ha sido muy cañero, sobre todo durante los últimos años"

Según Arrabal "Todo en la vida empieza y termina y hay maneras de terminar. Creo que estamos viviendo los últimos días y las últimas horas de emisión de Sálvame. Eso lo digo por experiencia y por el olor que tiene desde hace tiempo".

Así pues, según las palabras de Diego, Belén Esteban y compañía ya pueden ir haciendo las maletas de Telecinco y buscarse alguna alternativa profesional.

Todo apunta a que, esta vez sí, los responsables de Mediaset harán una remodelación de verdad en la parrilla de sus tardes.

| Trendings

La apuesta de Arrabal parece que puede ser la ganadora

Diego Arrabal fue de los primeros en abandonar Sálvame, sin pensarlo demasiado. Cuando el programa era líder de audiencia, el paparazzi lo dejó porque no se sentía cómodo y no quería que hurgaran en su vida privada.

Tras esto, ha seguido manteniendo su silla en Viva la vida de forma intermitente, pero ha ido labrándose su propio espacio en Youtube. Ahora, ve con estupefacción lo que está pasando con Belén Esteban y sus compañeros de cadena.

▶️ ¡QUE DINERAL! Los sueldazos de algunos colaboradores de Viva la Vida

Diego no entiende, por ejemplo la actitud de Jorge Javier Vázquez, ridiculizando y criticando a todo el que le lleva la contraria: "es que yo creo que está fuera de lugar. Yo lo de Jorge... no aprende, lo hace para provocar pero tela, tela marinera. Yo no lo puedo entender".

Diego sabe que el futuro de Belén Esteban, Carmen Borrego o Kiko Hernández pende de un hilo ahora mismo. Por lo que respecto al presentador de Sálvame asegura que "le hace un flaco favor ahora mismo al programa, estando como está". "