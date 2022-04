Jesulín de Ubrique recibe un mensaje de su hija que preocupa a Belén Esteban

Jesulín de Ubrique, uno de los toreros más cotizados de su época, está en punto de mira porque su mujer María José Campanario está embarazada.

Faltan unos meses para que la odontóloga de a luz a su tercer bebé, pero la polémica no tardará tanto tiempo en llegar. Julia Janeiro, hija del torero, ha enviado un mensaje que ha hecho saltar todas las alarmas.

Jesulín de Ubrique disfruta de una conexión fantástica con su hija Julia, de hecho gran parte de sus problemas mediáticos vienen de ahí.

Su expareja Belén Esteban asegura que con Andrea Janeiro no se comporta igual, atrevimiento que considera completamente injusto. La de Paracuellos podría estar preocupada porque la época que está por venir será bastante tormentosa.

| GTRES

Jesulín, según fuentes cercanas, estuvo muy enamorado de Belén, pero la historia se acabó de pronto y ya no queda nada de aquello.

Son dos rostros antagónicos dentro de la pequeña pantalla y han empezado una guerra que tiene un claro vencedor. El público se ha posicionado al lado de la colaboradora de Sálvame, pues ha demostrado ser un personaje bastante sincero.

Jesulín vive lejos de Julia Janeiro porque la influencer se mudó a Madrid antes de alcanzar la mayoría de edad para centrarse en su formación.

La joven está viviendo el embarazo de su madre desde la distancia y le ha mandado un mensaje a través de sus redes sociales. “Cada vez que pasa un segundo y no estás me ahogo en el llanto”, escribe junto a una fotografía de María José Campanario.

Jesulín de Ubrique, mudo: “Líbrame de este quebranto”

Jesulín sabe que Julia estaba emulando la letra de una canción, pero algunos periodistas han pensado que la joven tenía un problema.

Lo cierto es que el mensaje descontextualizado puede llevar a equívoco porque, según Sálvame, la joven ha tenido un pasado delicado. Belén Esteban también ha salido salpicada de este escándalo, pues se está volviendo a hablar de la hermana de su hija Andreíta.

| La Noticia Digital

Belén está preocupada porque no quiere que nadie transmita informaciones sobre Andrea Janeiro, una persona muy responsable.

La primogénita del torero jamás ha participado en ningún escándalo, de hecho cuando cumplió 18 años se marchó de España. No quiere ser famosa, aunque inevitablemente pertenece a una familia histórica dentro de la crónica social.

Julia, mientras tanto, le ha mandado un mensaje a sus padres usando sus redes sociales que no ha dejado indiferente a nadie. “Ven, bríndame socorro y líbrame de este quebranto, ahora cierro los ojos y estás tú”, escribe la influencer andaluza.

Está siguiendo el embarazo de María José desde la distancia, pero ayuda en todo lo que es necesario.

Jesulín de Ubrique y su nula relación con Belén Esteban

Jesulín ha perdido mucho poder desde que Belén decidió contar su verdad y sacar a la luz ciertos detalles que no han beneficiado a nadie. Supuestamente el torero no tiene un contacto demasiado estrecho con Andrea Janeiro, pero ella no le guarda rencor.

El de Ubrique le prometió que hablaría con ella cuando cumpliera la mayoría de edad, pero esta cita todavía no ha llegado.

▶️ La venganza de Jesulín contra Belén Esteban ya está en marcha

La colaboradora de Sálvame podría estar preocupada porque el embarazo de María José Campanario terminará afectando a Andreíta. La prensa querrá saber si la discreta joven conoce a su nuevo hermano, dato que le situará en el punto de mira. Ella no se siente cómoda siendo la protagonista de ningún revuelo y ahí es donde está el verdadero problema.

El marido de María José Campanario prefiere mantener las distancias con su expareja Belén. Están unidos por una persona en común, pero su vínculo es inexistente. Habrá que esperar un tiempo para ver cómo reacciona Belén a la nueva paternidad del torero.