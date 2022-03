Julia Janeiro rechaza 'Supervivientes' por el embarazo sorpresa y su novio enmudece

Julia Janeiro, hija del torero Jesulín de Ubrique, se ha convertido en un rostro televisivo de primer orden. Los directores del programa Supervivientes se han puesto en contacto con ella porque saben que su presencia en el concurso sería atractiva.

La periodista Alexia Rivas ha desvelado el motivo por el que la joven ha terminado rechazando la oferta que le han hecho.

Julia Janeiro, según la información de Alexia Rivas, ha estado a punto de convertirse en concursante de Supervivientes 2022. Sin embargo, su madre María José Campanario le ha recordado que está embarazada y que no quiere tener disgustos innecesarios.

La odontóloga no aprueba que su pequeña traspase los límites para convertirse en un personaje público, pues tiene miedo de lo que pueda suceder.

Julia Janeiro ha demostrado que posee un talento especial para los medios de comunicación, pero habrá que esperar un tiempo para verlo.

Por el momento solamente podremos disfrutar de ella a través de sus redes sociales, pues es una influencer bastante importante. Según ha salido publicado, gana mucho dinero patrocinando productos y siendo imagen de algunas marcas.

Julia, siguiendo la información de Alexia Rivas, ha cambiado de opinión y no irá a Supervivientes para proteger el embarazo de Campanario. Supuestamente Jesulín de Ubrique le ha ofrecido el dinero que le pagaba el programa para impedir que trabaje en Telecinco.

El torero no quiere que su hija esté tan expuesta porque es consciente del peligro que genera.

La hermana de Andreíta mantiene una relación sentimental estable con el futbolista Tommy Rossi y él también es bastante discreto.

Tommy ha respirado tranquilo cuando se ha enterado de que su novia no se convertirá en un rostro habitual en la pequeña pantalla. Él está centrado en su trayectoria deportiva y no quiere que nada ni nadie se convierta en un obstáculo.

Julia despeja todas las dudas: “No me aportaría”

Julia mantiene una conexión especial con sus seguidores de Instagram, por eso de vez en cuando responde a las preguntas que le hacen. Recientemente ha resuelto el misterio de Supervivientes 2022: ha rechazado la oferta de forma definitiva.

“No me aportaría nada que me interese y mucho menos que me beneficie”, explica en sus redes sociales en un tono tajante.

La influencer más polémica de la prensa del corazón tiene mucho temperamento y su participación en el concurso sería un éxito rotundo. El problema es que todavía no se siente preparada para estar sometida a tanta presión, a pesar de que ya tiene experiencia. Desde que cumplió los 18 años ha estado defendiéndose de sus enemigos y presume de no tenerle miedo a nadie.

Tommy Rossi se ha quedado sin aliento al ver la respuesta que su novia tenía preparada cuando le preguntasen sobre su comportamiento.

Presume de no haber hecho nada malo, simplemente está disfrutando de su edad y de una vida acomodada. Por eso no tiene en cuenta a la gente que intenta hacer daño de forma gratuita.

Julia Janeiro explota: “Gente maleducada y sin valores”

Julia ha expresado su malestar a través de las redes sociales y ha dejado claro que ninguno de sus detractores le minarán el ánimo. “Me apoyo en mi familia, hago lo que me apetece, cómo y cuándo me apetece sin que me importe lo que la gente opine. Siempre va a haber gente maleducada y sin valores, gente que proyecte sus inseguridades tratando de hundir a los demás”.

La novia de Tommy Rossi ha rechazado una cantidad de dinero importante, pues tiene claro que no quiere perjudicar a nadie.

Pretende proteger el embarazo de su madre María José, quien debe ser prudente y mantener reposo. Jesulín de Ubrique, según cuentan en Telecinco, está orgulloso del comportamiento que está teniendo su hija pequeña.