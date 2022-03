Belén Esteban le confiesa a Miguel que quiere irse de casa y preocupa a su hija Andrea

Belén Esteban lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación, pero sigue cometiendo errores bastante serios.

Recientemente ha transmitido una información comprometida y sus enemigos están aprovechando para hacer daño. Su pareja Miguel Marcos se ha convertido en el centro de todas las críticas después de las últimas declaraciones de la colaboradora.

Belén ha hecho una reflexión que no ha dejado indiferente a nadie: cuando sea mayor quiere abandonar su casa e instalarse en una residencia.

Todo ha empezado por una entrevista que Manuel, el hijo de Concha Velasco, ha concedido en el programa Sálvame. La actriz no puede vivir sola y su familia ha pensado que lo mejor para ella es estar en un centro bien atendida.

Belén Esteban apoya la decisión que ha tomado Manuel Velasco, a pesar de que hay mucha gente que no entiende su postura. Pero la princesa del pueblo no forma parte de este grupo porque ella también quiere pasar sus últimos días en una residencia.

Sabe que es mayor que su marido Miguel y no pretende darle problemas, por eso le ha dejado claro su pensamiento.

Belén, según informa su entorno, es una mujer generosa que intenta conseguir lo mejor para sus seres queridos. No quiere que su vejez sea una carga para Miguel, por eso quiere marcharse del domicilio conyugal antes de que sea demasiado tarde.

El público no ha entendido esta postura porque el marido de la comunicadora es sanitario, así que podría cuidar de Esteban si es oportuno.

Belén Esteban manda un mensaje alarmante

Belén ha estado más de 20 años luchando contra Jesulín de Ubrique, padre de su hija Andrea Janeiro, pero ya ha cambiado de comportamiento. Está cansada de los desplantes del torero y se ha dado cuenta de que él es el único perdedor de esta batalla.

La colaboradora ha estallado después de descubrir lo último que ha hecho el marido de María José Campanario.

Esteban se ha enterado gracias a Sálvame Lemon Tea de que Jesulín está en Madrid y parece ser que no ha visitado a Andrea.

El torero no quiere conceder declaraciones al respecto y su comportamiento ha terminado con la paciencia de la tertuliana. “Él no habla mucho últimamente, pero no me sorprende absolutamente nada”, comentó bastante molesta.

Andrea y Julia Janeiro, hijas de Jesulín, supuestamente estaban en Madrid y han coincidido con el maestro, pero él no les ha llamado.

La colaboradora de Sálvame no ve normal esta actitud y no ha podido evitar mostrar su descontento de forma pública.

Este mensaje ha alarmado a su familia, pues todos se han dado cuenta de que estamos al principio de una nueva guerra.

Belén Esteban intenta ganarse a María José Campanario

Belén ha cambiado de vida y todo ha sido gracias al apoyo de su marido Miguel, el conductor de ambulancias más famoso de la televisión.

Se ha dado cuenta de que hay batallas que siempre terminan mal, así que lo único que pretende es ser feliz y respetar. Por eso le mandó un mensaje a María José Campanario felicitándole por el embarazo.

Esteban es consciente de que sus movimientos son estudiados al detalle, así que tiene mucho cuidado a la hora de entrar en determinados asuntos. Su gran enemiga María José Campanario está embaraza y la tertuliana asegura que se alegra y que le desea lo mejor.

Algunos espectadores no confían en la honestidad de esta felicitación, algo que ha desesperado a la madre de Andreíta.

La princesa del pueblo tiene muy claro que en su nueva vida no entran los conflictos innecesarios. Tiene intención de disfrutar de su matrimonio con Miguel.

Sabe que es mayor que él, por eso le ha dicho que en un futuro abandonará la vivienda conyugal para estar segura en una residencia.