Juan y Medio confiesa por primera vez que está enamorado y se va a casar

Aunque su nombre real es Juan José Bautista Martín, todo el mundo lo conoce por Juan y Medio. Este es uno de los datos que demuestran el recelo con el que el almeriense guarda su vida privada.

El polifacético y divertido presentador ha sido muy discreto en todo lo referente a su vida personal. Lo único que ha trascendido ha sido su noviazgo con Lolita, algo que no ha llevado muy bien.

Los rumores sobre esta pareja comenzaron en 1999, pero no sería hasta años después que la hija de Lola Flores desvelaría la relación. El carácter reservado de Juan y Medio ha hecho que esta revelación no fuera acogida de la mejor manera. Pero ahora parece que no le molesta compartir su situación sentimental.

| España Diario

Juan y Medio está preparado para dar el gran paso

Familiar, motero, divertido y con un gran sentido de la amistad. Así se define y así es cómo ha conquistado a su media naranja. Fue en el programa de Telecinco, Mi casa es la tuya, donde ha abierto su corazón como nunca.

Debido a su historia familiar, pareciera que estar soltero es un rasgo genético de la familia Bautista Martín. De los cinco hermanos ninguno ha llegado a mantener una relación estable y sólida. Además, solo una de sus hermanas ha tenido hijos.

Todo apunta a que Juan y Medio podría convertirse en el primero de la estirpe en romper el maleficio. El presentador se muestra muy ilusionado con su relación actual y no tiene miedo a dar el gran paso.

| Mediaset

"A todo el mundo le gusta sentirse especial. Ahora estoy más formal, tengo novia y me voy a casar pronto" comentaba a Bertín Osborne. Con esta frase compartía con su amigo y el resto de telespectadores cómo se encuentra su vida en estos momentos.

Eso sí, poco más ha querido compartir acerca de cómo es la afortunada que ha conseguido robarle el corazón y hacerle sentar cabeza. Creemos que la razón está bastante clara: mantener su vida privada ajena de la opinión pública. Esta es, sin duda, una de sus grandes preocupaciones.

Los planes de futuro de Juan y Medio

Novia aparte, también ha tenido ocasión de compartir más datos sobre sus planes de futuro. En este sentido, ha reconocido que es un hombre al que le encantan los niños y que está deseando ser padre por fin.

"Me he plateado ser padre, pero hasta ahora no ha surgido. Si me apareciera un hijo por sorpresa, me encantaría. Sería el hombre más feliz del mundo y no lo descarto".

Casarse y tener un hijo son cambios radicales para un hombre que, hasta ahora, ha disfrutado de la soltería.

▶️ Juan y Medio habla tras rechazar a Lolita Flores y cuenta la verdad

Por el momento, debe conformarse con su sobrino, el cual lo tiene completamente embobado. Afirma que ser tío es una experiencia que le ha cambiado la vida por completo. Pasar tiempo con él y cogerlo en brazos es lo que más le gusta hacer en el mundo.

Sin duda, su experiencia como tío es un buen entrenamiento para cuando, por fin, pueda formar su propia familia.

Sin rastro de boda de momento

De estas declaraciones han pasado ya dos años. La pandemia fue un duro golpe para todos y muchos han sido los que han tenido que posponer sus planes de boda. Chenoa es una de ellas y parece que Juan y Medio también.

| Cedida

No sabemos exactamente si las restricciones sanitarias tuvieron algo que ver en este retraso. Pero lo cierto es que Juan y Medio todavía sigue soltero.