Mónica Carrillo confiesa la preocupación por su pareja Vanesa Martín

Mónica Carrillo y Vanesa Martín son conocidas en España por sus trabajos de periodista y cantante, pero también por ser pareja desde hace años. Intentan llevar con naturalidad su relación sentimental y no ocultan lo enamoradas que están cuando se las ve paseando por la calle.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



Ambas saben que la fama no es algo fácil de llevar. Sobre todo si hablamos de Vanesa Martín. Son demasiados días dando el callo, numerosos compromisos y la presión mediática pueden acabar pasándole factura.

| Cedida

Vanesa Martín es una de las cantantes más exitosas del panorama musical en España. El caso es que este miércoles, la andaluza ha sido entrevistada en el programa de La 1 que conduce María Casado.

Mónica Carrillo, alarmada tras el testimonio de su novia

La malagueña habló de su vida profesional y personal en Las tres puertas de TVE. En este nuevo espacio de entrevistas, la pareja de Mónica Carrillo confesó a la periodista un complicado percance de salud que sufrió hace años.

Tras terminar la entrevista con Mercedes Milá, la presentadora puso rumbo a un nuevo set de entrevistas para charlar con la cantautora malagueña.

| Antena 3

La invitada previa a Martín relató la depresión que sufrió en el pasado, y este testimonio hizo mella en Vanesa. La andaluza se vio reflejada en las palabras de la presentadora, y desveló su sufrimiento personal.

"Ahora que hablabais de la ansiedad, estoy viviendo esta nueva etapa desde una calma muy guay. A ver cuanto dura", dijo entre risas la cantante queriendo tocar algo de madera para que le diera suerte, pero su intento fue en vano.

Mónica Carrillo, desolada tras el ataque de pánico que sufrió su pareja

Casado vio en este inicio de la entrevista una buena forma de preguntarle a su invitada si había sufrido algo parecido a lo contado por la catalana.

"Sí, la primera vez que me dio una crisis de pánico fue conduciendo en Málaga, de camino a mi casa de Benalmádena. Te prometo que creía que era un infarto", sentenció Martín a la presentadora de Las tres puertas, que no se quedó solo en un titular.

| GTRES

"Fue hace unos seis años, acababa de salir mi álbum Munay y me acuerdo que sonaba Inmunes. Me vinieron a la cabeza muchos pensamientos y me empezó a dar. Nunca me había pasado algo parecido, nunca había tenido ansiedad. Soy una tía que suele encontrar la manera de solucionar los problemas", contó la pareja de Mónica Carrillo a la presentadora.

Mónica Carrillo, aterrada al escucharlo: "Sentí que me moría"

El pánico que le entró fue de tal gravedad que la cantante tuvo que parar, y en el arcén se echó una botella de agua en la cabeza. "Sentí que me moría. Menos mal que siempre llevo en mi coche 400 botellas de agua", afirmó la malagueña entre risas, a pesar de la dureza de lo vivido.

Tras sufrir este ataque de pánico, la malagueña llamó a una amiga para que le ayudase. "Vino y cuando pude me acerqué a una gasolinera que estaba a unos 200 metros, porque antes no era capaz de llegar por cómo estaba. Me llevó al médico y les dije que me había dado un infarto", relató Martín.

| GTRES

"¡Que no mujer!, tú lo que llevas es un ritmo de vida que no puedes más", le dijo el médico que atendió a la cantante. Vanesa Martín relataba este hecho intentando tomárselo con humor, pero lo cierto es que este testimonio dejó muy preocupada a su pareja.

Por otro lado, Martín ha iniciado la segunda parte de su gira, y confesó que hoy se siente totalmente feliz: "Estoy como volviendo a empezar, pero con las herramientas necesarias. Lo estoy disfrutando desde una calma mental", sentenció la invitada a Las tres puertas.