Ortega Cano, el torero más polémico de la prensa del corazón, está atravesando un momento crítico porque su mujer ha dado un paso adelante. Ana María Aldón trabaja de colaboradora en el programa Viva la Vida y tiene buena relación con la presentadora del espacio.

Por ese motivo se sinceró con ella y le confesó que su matrimonio estaba atravesando un momento delicado.

Ortega Cano lleva mucho tiempo retirado del foco mediático y esta noticia le ha convertido en el protagonista del momento. El programa Socialité asegura que ha pasado gran parte del fin de semana con Marina, la persona que trabaja en su domicilio. La empleada doméstica del maestro es una más de la familia y conoce sabe todo lo que está pasando.

| La Noticia Digital

Ortega Cano está recibiendo comentarios duros porque Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid le ha hecho una oferta.

El pasado miércoles 30 de marzo salió a la luz que el viudo de Rocío Jurado será vocal del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Óscar Higares, uno de los rostros más respetados de la profesión ha confirmado los rumores.

Ortega Cano cuenta con el apoyo de todos sus compañeros y el último en dar la cara por él ha sido el querido Óscar Higares. Ha dejado claro que el marido de Ana María no recibirá dinero a cambio de desempeñar el puesto que le ha ofrecido Ayuso.

“Ortega ha sido torero y tiene muchos conocimientos para aportar en ese puesto, muchísimas cosas”, ha declarado recientemente.

Ortega Cano, sin palabras tras la acusación final

Ortega Cano, siguiendo la información aportada en Socialité, ha encargado una paella a domicilio para pasar la tarde de domingo en familia. Todo hace pensar que no sintonizarán con Viva la Vida, pues el programa ha invitado al nieto de Conchi Ortega. Su testimonio no deja en buen lugar a Aldón y demuestra que la diseñadora nunca ha tenido buena relación con el clan.

| Telecinco

“Hay que escuchar la otra parte, que creo que ya es hora porque hay que decir la verdad. He visto a mi abuela Conchi Ortega Cano sufrir mucho y creo que Ana María está buscando la fama desde el primer momento”. Estas palabras pronunciadas por el invitado de Viva la Vida no han hecho más que empeorar una guerra que parece no tener límite.

Ortega Cano ha dejado claro que confía en su mujer y tiene en cuenta los ataques que está recibiendo la colaboradora. El torero ha decidido centrarse en su nuevo empleo que, tal y como ha confirmado Óscar Higares desempeñará con una gran destreza. Óscar ha dejado claro que el viudo de Rocío Jurado no cobrará dinero y que el puesto es completamente lícito.

Ortega Cano defiende a Ana María

Ortega Cano está orgulloso de su mujer y no consiente que nadie ponga en duda lo que ha conseguido en los últimos diez años. La colaboradora de Viva la Vida se ha convertido en un personaje independiente y en la actualidad no necesita nada de nadie. El nieto de Conchi Ortega, cuñada y enemiga de Aldón, le acusa de estar obsesionada con la fama, pero no es verdad.

Ana María ha estado al lado del maestro en los peores momentos. Una de las pocas personas que conoce lo que ha pasado es Marina, quien forma parte de la familia. La prensa le ha fotografiado en varias ocasiones y Aldón presume de ella en sus redes sociales con frecuencia.

Ortega ha respirado al ver que su compañero Óscar ha confirmado que está preparado para el trabajo que le ha dado Isabel Díaz Ayuso. El entorno asegura que le vendrá bien para tomar aire y distanciarse de sus problemas familiares. Unos problemas que no hacen más que aumentar cada vez que alguien de la familia transmite su versión de los hechos.