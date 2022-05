José Ortega Cano le explica a su mujer por qué no la quiere ver ni en pintura

José Ortega Cano está acostumbrado a lidiar con la presión periodística porque ha estado casado con la cantante más poderosa del momento. Rocío Jurado le enseñó a torear las preguntas incómodas, pero hace mucho tiempo que dejó de luchar contra los reporteros. Está desentrenado, por eso le ha explicado a su mujer Ana María Aldón que no quiere ver a Rociíto.

José Ortega Cano quiere que su esposa crezca profesionalmente, por eso le ha animado a que colabore con la Sálvame Fanshion Week. Es un programa especial presentado por Jorge Javier Vázquez en el que participan los tertulianos de la tarde de Telecinco. Ana María ha diseñado una colección de ropa para ellos y el maestro se ha presentado en el plató para darle ánimo.

José sabía que Rociíto, la hija de su primera mujer, estaba en el plató y ha hecho lo imposible por no coincidir con ella. Jorge Javier ha recibido al torero justo cuando Carrasco no estaba presente para evitar que cruzasen palabra. Entre ellos hay muchos asuntos pendientes y ninguno quiere tener una conversación delante de los espectadores de Telecinco.

José ha dejado claro que hace unos años adoraba a Rocío, de hecho vivieron muchos momentos juntos después de la muerte de 'la más grande'. El problema es que pasaron una serie de cosas que todavía se desconocen, por eso perdieron la relación. Los expertos en crónica social aseguran que es imposible que lleguen a un acuerdo porque hay demasiados intereses en juego.

Ortega Cano ha acusado a su antigua hijastra de ser una persona poco honesta y lo peor de todo es que le ha dado la mano a Antonio David Flores. Rociíto no consiente tener relación con nadie que tenga contacto con Antonio David, su supuesto verdugo. Ahí está el origen de todo y por eso es imposible que se sienten para solventar sus diferencias.

José Ortega Cano sorprende a todos

José ha tenido muchos problemas con Sálvame, sobre todo con colaboradores como Kiko Hernández o Kiko Matamoros. Pero ha dejado el rencor a un lado para apoyar a Ana María Aldón, quien ha creado su primera colección de vestidos. La diseñadora ha demostrado que está a la altura de las circunstancias y que no es una simple tertuliana, puede hacer mucho más.

Ortega Cano ha estado al margen de todo lo que le ha ocurrido a Ana María, así que no sabe que ha tenido un enfrentamiento con Lydia Lozano. La periodista estaba molesta porque Aldón no le había llamado para interesarse por sus gustos, algo que ha desatado un gran revuelo. Finalmente todo ha salido bien y el vestido de la canaria ha sido uno de los más aplaudidos de la noche.

Ana María le ha advertido a Jorge Javier del desconocimiento de Ortega, quien supuestamente no sabía nada de la colección. No quería que el presentador le atosigara a preguntas porque sabía que su marido no podría responderlas. “Él no sabe prácticamente nada de esto, no me ha visto trabajar y no conoce ninguno de los tejidos”.

José Ortega Cano ha estado cerca de Rocío

José ha logrado no coincidir con Rocío, heredera universal de su primera mujer, pero ha estado en el mismo plató que ella. Los responsables de la Sálvame Fashion Week lo han organizado todo para que no se vean y la tarea ha sido realmente complicada. Podrían haberse cruzado en cualquier momento porque el estudio no es tan grande como parece en televisión.

Ortega Cano ha hecho un gran esfuerzo para dejar claro que apoya a Ana María Aldón. Le ha entregado un ramo de rosas rojas para demostrar que estará con ella siempre que tenga la oportunidad. El matrimonio ha atravesado un pequeño bache, pero ya está superado.