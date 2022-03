José Fernando Ortega, derrotado en la clínica por la enfermedad de su hermana

José Fernando Ortega continúa sufriendo por su Gloria Camila tras todo lo que se está hablando de la crisis matrimonial entre su padre y Ana María Aldón. Desde el centro psiquiátrico en el que lleva ingresado cinco años, no da crédito a lo que ha presenciado en las últimas horas.

José Fernando ha asistido a un episodio más de la vergüenza que le supone a Gloria ver cómo exponen a Ortega Cano en Sálvame. Y una muestra de la indignación que vivió Gloria es que la joven ha arremetido ayer contra alguien que conoce muy bien.

Este lunes, el programa de La Fábrica de la Tele mandaba a Kiko Jiménez a trabajar de reportero para cubrir la presentación de la Feria de San Isidro.

José Fernando, preocupado por su hermana tras su última confesión

El objetivo del ex de Mujeres y hombres y viceversa era conseguir unas palabras de Ortega sobre esta posible ruptura del matrimonio.

Kiko no conseguía su meta de hablar con Ortega en la plaza de toros madrileña, pero sí conseguía sacarle de sus casillas. Y es que el tronista y ahora reportero le siguió hasta la puerta de casa para intentar que hablase con él como fuera.

El caso es que todo este show lo presenció también la hija del torero, Gloria Camila. Una situación que nunca habría querido ver la hermana de José Fernando y que ha provocado su airada reacción en el plató de Ya son las ocho.

Este martes, Gloria Camila, muy dolida y tras enfrentarse a su ex por los pasillos de Telecinco, ha ofrecido su versión. "He estado viendo Sálvame. Vengo cabreada porque mucho que decimos que Antonio David ha vivido de Rocío Jurado y Rocío Carrasco".

"Pero estamos dando voz y voto a uno que sigue el mismo camino, y lo único que hace es hablar y despotricar de mi familia. Ayer este señor, que no es periodista, va de reportero, va a un photocall mandado por su programa para intentar coger palabras de mi padre. Yo me entero que está y cojo a mi padre y entramos por detrás porque de este señor cosas buenas no van a venir", contaba ayer la colombiana.

José Fernando sigue los problemas familiares desde el centro

Desde Ya son las ocho, Gloria Camila explicaba provocaciones por parte de Kiko para que Ortega Cano perdiese los nervios no son anecdóticas.

"Su único objetivo era provocar. Cuando salimos por la puerta de atrás, este señor le llamó 'cierra bares' y cobarde. Este señor se dirige a la casa de mi padre a las 23:30 de la noche para provocar. Aprovecho para decir que yo jamás he llamado 'La Chusa' a Ana María, me da igual quien lo diga", sentenció.

La joven confiesa la anorexia nerviosa que sufrió tras separarse de Kiko

El enfado de Gloria Camila iba acrecentándose y llegó un momento en el que Gloria sacaba a la luz un trastorno que padeció en su día y que pocos sabían. Gloria Camila contaba los problemas que ha superado tras separarse de su expareja, con el que estuvo cerca de 4 años.

La hermana de José Fernando ha declarado que "durante tres años lo he estado pasando mal por este señor. Ha estado en un plató poniéndome a parir a mí y hablando mal de mi familia".

"Por culpa de este señor he tenido anorexia nerviosa, me he quedado en 47 kilos, he tenido que ir a psicólogos. He tenido que hacer muchas cosas que yo jamás he contado", comenzaba su testimonio.

"He tenido que ver cómo ha aprovechado una crisis matrimonial que se ha desmentido para regocijarse en hacer daño", ha relatado una Gloria Camila muy indignada.