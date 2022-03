Antonio Resines confirma el triste secreto a voces sobre su primera mujer

Antonio Resines por fin se encuentra a salvo. Después de un mes ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, este reconocido actor ya se encuentra en casa recuperándose de su problema de salud.

El pasado 22 de diciembre de 2021, este artista tuvo que acudir a urgencias tras dar positivo en Covid-19.

Después de varios días en el hospital, el ganador del Premio Goya se tuvo que enfrentar a una neumonía bilateral provocada por una insuficiencia respiratoria tras experimentar un empeoramiento de los síntomas.

Durante todo este tiempo, los familiares y amigos más cercanos a Antonio Resines fueron los encargados de actualizar su evolución y de tranquilizar a sus seguidores.

Una de las actrices que más pendientes estuvo de su recuperación fue Loles León. "Ya ha salido de lo duro. Estaba convencida de que saldría porque él lleva mucha lucha encima", confesó su compañera de profesión.

Y fue precisamente esta profesional la que dio las primeras pista acerca del secreto que Antonio Resines guardaba sobre la relación con su primera mujer. "Antonio trabajaba, luchaba y sacaba adelante a su hijo él solo".

Antonio Resines crió solo a su hijo

Antonio Resines no ha llevado una vida fácil. Con 38 años, la vida de este actor cambió por completo. Y es que su primer matrimonio no salió como él esperaba.

En 1981, el cántabro contrajo matrimonio con Marisol Mateo, una profesora de EGB con la que tuvo un hijo en común.

Dos años más tarde de su casamiento, la pareja dio la bienvenida a Ricardo Fernández de Mateo. Y aunque estuvieron más de diez años juntos, ambos decidieron separarse, en 1992, tras un discreto matrimonio.

Fue entonces cuando Antonio Resines quiso hacerse cargo de su hijo. Sin pensárselo dos veces, el actor pidió la custodia de Ricardo y decidió criarlo él solo.

En una entrevista en 2020, el intérprete se abrió en canal con Bertín Osborne. "Me quedé con mi hijo desde los ocho años hasta que se fue de casa. No soy el mejor ni el peor padre, he estado mucho tiempo fuera. Nos hemos peleado, pero he sido un padre normal", dijo en el programa Mi casa es la tuya.

¿Quién es el hijo de Antonio Resines?

Antonio Resines siempre había soñado con que su hijo siguiera sus pasos, aunque al final no ha sido posible. A pesar de haber trabajado junto a su padre en más de una ocasión, a Ricardo Fernández de Mateo no le gusta la fama.

Por ese motivo decidió formarse en las artes audiovisuales y, gracias a su pasión por el espectáculo, este joven se ha convertido en ayudante de dirección.

A pesar de ser hijo del gran Antonio Resines, este joven siempre ha intentado labrarse su futuro por sí mismo. Prueba de ello es que Ricardo no usa el apellido artístico de su padre, sino Fernández, su verdadero apellido.

El cántabro siempre ha respetado las decisiones de su hijo, por eso, hasta la charla que mantuvo con Bertín Osborne en Mi casa es la tuya, nunca había confesado que Ricardo era su primogénito.