José Antonio, tío y detractor de Rocío Carrasco, acusado de increpar a una mujer

José Antonio Rodríguez, el cuñado más mediático de Rocío Jurado, sufrió un altercado que consiguió robarle la sonrisa. El programa Socialité, presentado por María Patiño, ha sacado a la luz este incidente y los seguidores de Rociíto no pueden creer lo sucedido. El marido de Gloria Mohedano, siguiendo la información de Telecinco, supuestamente increpó a una mujer durante un homenaje a Rocío Jurado.

José Antonio Rodríguez es uno de los grandes enemigos de Rocío Carrasco, pues ha tenido problemas con ella y no está dispuesto a perdonar. Los expertos en corazón aseguran que todo empezó cuando falleció la Más Grande y su familia quiso quedarse con su patrimonio. El problema es que la heredera universal era Rociíto y el resto del clan, incluidos sus hermanos Gloria Camila y José, quedaron desfavorecidos.

José Antonio, según cuentan, siente que su mujer, hermana de Rocío Jurado, debería haberse quedado con un porcentaje más alto. Recordemos que Gloria Mohedano se quedó con una vivienda en Chipiona de un precio bastante elevado, pero parece que no fue suficiente. El tío de Rociíto, gran enemigo de Fidel Albiac, se convirtió desde ese momento en la peor pesadilla de Carrasco.

José Antonio se enfrentó a una defensora de Rociíto durante un homenaje a Rocío Jurado y el programa Socialité tiene todos los datos. “Me empujaron y he pasado miedo”, desliza la mujer en un tono tajante para demostrar la gravedad de la situación. El cuñado de la Más Grande está cansado de justificarse y este problema evidencia que sus enemigos han llegado demasiado lejos.

Según Socialié, el tío de Carrasco se dio cuenta de que había una persona que podía destrozar un evento organizado por los Mohedano. “En este tipo de homenajes me parece bien que haya libertad, pero tal vez la familia quería evitar provocaciones”, explica María Patiño. Supuestamente el marido de Gloria “obligó a retroceder por la fuerza” a una fan de Rociíto.

José Antonio Rodríguez, acusado de perder los papeles

José Antonio se ha quedado sorprendido cuando ha descubierto que el programa de María Patiño ha hablado con la protagonista del revuelo. La mujer que se enfrentó a él en el homenaje de Rocío Jurado piensa que fue demasiado grave. Todo empezó cuando gritó una frase que fue recogida por muchos medios: “Yo soy Rocío Carrasco”.

Rodríguez y el resto del clan Mohedano estuvo presente en un evento que pretendía honrar la memoria de la Más Grande. Se celebró justo después de emitirse el documental Contar la verdad para seguir viva, el proyecto que convirtió en reina a Carrasco. Por eso una de sus seguidoras quiso trasladarse allí para transmitir el siguiente mensaje: “Estoy en el nombre de la hija de Rocío Jurado”.

El equipo de investigación de Socialité ha hablado con la nueva enemiga del marido de Gloria Mohedano, quien lo ha explicado todo. “Primero fue la agresión, me agarró del hombro”, asegura en un tono muy serio visiblemente afectada. “Me empujaron y me dijeron que no metiera la pata más”, sentencia intentando zanjar el gran escándalo.

José Antonio Rodríguez no se esconde

José Antonio Rodríguez siempre ha dado la cara, de hecho la familia Mohedano le nombró portavoz del clan. Todo hace pensar que dará explicaciones de lo sucedido, pues ha sido acusado de algo bastante serio. La seguidora de Rociíto que se enfrentó a él está haciendo insinuaciones que podrían acabar en los tribunales.

Rodríguez se caracteriza por hablar en el momento oportuno, de hecho esta valentía ha sido lo que le ha enfrentado al público. Su imagen pública está deteriorada y la noticia que ha sacado a la luz Socialité no ha hecho más que empeorar la situación. El programa ha aportado las imágenes de lo sucedido, pero es importante dejar claro que el problema no terminó en tragedia.