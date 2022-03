Pablo Urdangarin hace llorar a su madre Cristina en público e Iñaki exige respeto

Pablo Urdangarin, el hijo más mediático de la infanta Cristina, ha dado un paso adelante y su vida ha cambiado completamente. El exduque de Palma ha protagonizado un escándalo de tamaño colosal y él ha tomado la decisión de defender a su familia a capa y espada. Ejerce de portavoz del poderoso clan y siempre que puede da explicaciones sobre los últimos acontecimientos.

Pablo Urdangarin, después de haber consultado su voluntad con los expertos, ha pensado que lo más acertado es continuar con su trayectoria. Los periodistas especializados aseguran que tiene un gran futuro en el mundo del balonmano, de hecho su carrera está creciendo como la espuma. La infanta Cristina ha ido a ver uno de sus últimos partidos y no ha podido disimular su emoción.

Pablo, según la información que maneja el programa Socialité, prefiere mantenerse al margen de la vida sentimental de su padre Iñaki. El antiguo duque de Palma tiene intención de empezar una nueva aventura al lado de su presunta novia Ainhoa Armentia. Todos los ojos están puestos en él y en su familia y la presión mediática está terminando con su paciencia.

Urdangarin, tal y como se precia en las imágenes emitidas en Socialité, ha exigido respeto por su madre, la abuela de Pablo. Ha recordado que es una “persona mayor” y no tiene ninguna necesidad de estar perseguida por los periodistas. Lo cierto es que toda la familia de Urdangarin está manteniendo la compostura y nadie ha perdido los nervios en ningún momento.

Pablo Urdangarin fue testigo del mal momento de su madre

Pablo, según los expertos en deportes, debería tomar una drástica decisión: alejarse de forma tajante de la prensa del corazón. Todos los reporteros aplauden y agradecen su amabilidad, pero es cierto que no es compatible con su trayectoria en el balonmano. Según cuentan, debería desvincularse del mundo del corazón antes de convertirse en un personaje de la crónica social.

Cristina de Borbón confía en el talento de su hijo, de hecho le acompaña en sus partidos de balonmano siempre que tiene ocasión. En el último se ha emocionado y este gesto no han pasado inadvertidos, pues demuestra que está demasiado sensible. Ha intentado ocultarse bajo una mascarilla de color negro, pero es evidente que su rostro está desmejorado.

Cristina, para sorpresa de todos, sigue llevando el anillo de casada y, según la información de Socialité, toca la alianza con frecuencia. Este detalle hace pensar que todavía no ha olvidado a Iñaki, a pesar de que delante de su familia presuma de haber pasado página. El rey emérito Juan Carlos está dolido con el antiguo duque de Palma y no quiere que vuelva a estar cerca de su hija.

Pablo Urdangarin cuenta con el apoyo de su padre

Pablo ha heredado el talento de su padre, pues ambos sienten pasión por el balonmano. Iñaki Urdangarin ha concedido una entrevista en una cadena de radio y ha reconocido que está orgulloso de su hijo. “Estoy muy orgulloso de lo que está haciendo, independientemente de dónde vaya a llegar”, desliza el exmarido de la infanta Cristina.

La infanta Cristina, según fuentes de total solvencia está atravesando un momento realmente delicado porque tiene que superar muchas barreras. No solamente debe dar explicaciones sobre su vida sentimental, también está en un aprieto por su padre. Don Juan Carlos quiere regresar a España y quizá no sea un buen momento, pues el público no está preparado.

Urdangarin comprende que los periodistas persigan a don Juan Carlos, pero no admite que hagan lo mismo con su madre. Ella es una persona anónima y no tiene que soportar determinadas situaciones, por eso exige respeto.