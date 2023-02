Jorge Javier Vázquez se atreve a filtrar una información de Belén Esteban

Jorge Javier Vázquez se ha metido de lleno en un tema que le ha supuesto algún que otro quebradero de cabeza a su compañera del programa, Belén Esteban. Y es que a la ‘princesa del pueblo’ no le ha sentado nada bien que una conocida presentadora le haya atacado.

Así se siente Belén después de que Alicia Senovilla le haya mandado un zasca tras ser preguntaba por la docuserie que está grabando Jesulín. Y es que la veterana presentadora ha afirmado que en su día a Jesulín le silenciaron otras personas que “hablan más alto que él”, en referencia a Belén.

Belén Esteban sabe que ha filtrado algo que puede acabar con su amistad

Además, Sálvame emitía una serie declaraciones de la susodicha en las que exponía que ella fue la salvadora en su momento de Belén Esteban cuando atravesó por problemas. Algo que la ‘princesa del pueblo’ ha negado por activa y por pasiva en el plató de Sálvame.

Lo cierto es que el cabreo era considerable por parte de la colaboradora tras escuchar a Alicia, de la que no quiere saber nada. Asegura que hace 20 años que no le ha visto y no entiende por qué siempre le está sacando a la palestra.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

Belén sabe que son recurrentes los palos que le suele lanzar Alicia y se ha quedado sorprendida cuando ha visto a alguien de Sálvame apoyarla.

| Europa Press

Jorge Javier defiende a la enemiga de la colaboradora de Paracuellos

Estamos hablando de Jorge Javier Vázquez, que ha sido muy claro sobre este tema. Este ha lanzado un mensaje apoyando notablemente a Alicia y que ha descolocado por completo a la madre de Andrea Janeiro.

Este jueves, el catalán tomaba la palabra y daba su humilde opinión sobre el tema. Este ponía de manifiesto que Alicia dio todo lo que pudo por ella, aunque a ella no le parezca que esta situación fuera así.

“Ella en todo momento dio la cara por Belén. Eso es lo que creo que puede querer decir con lo de desagradecida, pero le falta decir las cosas de forma clara”, comenzaba el de Badalona.

| Trendings

“Acogió muy bien a Belén en un momento muy complicado”

“Con el paso del tiempo se nos olvidan las cosas, pero hubo mucho revuelo con el fichaje de Belén Esteban en su momento. Y ella siempre dio la cara por la recién estrenada colaboradora”, aseguró Jorge Javier. Además, expuso que ella “acogió muy bien a Belén en un momento muy complicado”.

Recordemos que cuando Alicia Senovilla y la productora Martín Gala de Antena 3 le acogieron en televisión, en un primer momento, Esteban estaba recién separada. Su historia con Jesulín de Ubrique había tocado a su fin y mucho se hablaba de su ruptura, que acabó con ella fuera de Ambiciones.

Una separación que fue noticia día sí y día también, y por la que Belén sufrió mucho, como contaría a largo de los años en diferentes exclusivas.

| TELECINCO

Solo queda esperar a comprobar si Belén Esteban le pasa algún tipo de factura a Jorge Javier Vázquez, después de que este le haya llevado totalmente la contraria. Y todo por lo que supuso Alicia Senovilla para ella en aquel tiempo en el que Belén no pasaba por su mejor época.

El caso es que en aquel programa de Antena 3, la presentadora le dio un trabajo con el que poco a poco comenzó a forjar su carrera como tertuliana de televisión. Y con el que se ganaría la vida en los 20 años posteriores y hasta la actualidad.