‘Supervivientes 2023’: un concursante confiesa que ha estado en la cárcel

Supervivientes 2023 está a poco más de 24 horas para que eche a andar para felicidad de sus seguidores. Lo hará con un elenco de concursantes que van a dar lo mejor de sí para que el reality tenga las mejores audiencias de los últimos años. Y en sus primeras horas juntos, no han defraudado e incluso una de las participantes ha desvelado que ha estado en prisión.

De momento, sobre Supervivientes 2023 hemos podido ver en Mitele Plus algunos minutos de la preconvivencia de los 17 valientes que lo darán todo en los Cayos Cochinos. Y es que su gran objetivo será llevarse ese suculento premio de 200.000 euros.

En dicha convivencia, ha impactado el testimonio de una de las mujeres que más tiene que contar sobre su vida. Una mujer de armas tomar que ha querido ocultar ciertas cosas de su vida, como ha sucedido en estos últimos meses con la polémica Patricia Donoso.

Supervivientes 2023 desvela que una polémica mujer estuvo en prisión

La abogada y supuesta examante de Ortega Cano ha contado un episodio que, sin duda, fue realmente impactante para ella en su día. Estamos hablando de su detención y posterior entrada en la cárcel por un problema que nadie sabe.

| Telecinco

Dicha confesión ha dejado atónitos a sus compañeros de preconvivencia. Ella les ha contado cómo fue ese momento que jamás querría volver a vivir.

Una de las concursantes que ha querido sonsacarle el motivo por el que ingresó en la cárcel, Arelys Ramos, no ha podido lograr su objetivo. Pero Patricia sí que ha detallado cómo sucedió todo. Especialmente, ha llamado la atención de los presentes el confesar que fueron hasta 50 policías los que le detuvieron.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

Supervivientes 2023 muestra el episodio más duro de su vida

Antes de su explicación, uno de los concursantes le preguntaba si había sido un tema de blanqueo de dinero. Pregunta a la que ella contestaba tajantemente que "no tenía nada que ver" con ese supuesto delito.

| Mediaset

“Fueron 50 policías a detenerme, el jefe me quería esposar y todo. El segundo a bordo, en un descuido del jefe, me dijo «vente, vente que no te esposo. Eso sí, no me jodas»”, contaba Patricia Donoso ante la mirada atenta de los 16 concursantes restantes.

Y es que había 10 coches patrulla preparados para detenerla. Además, contaba la concursante de Supervivientes 2023 que registraron su vivienda. Y que no encontraron nada ilegal, pero el caso es que acabó detenida y paso unas horas en el calabozo.

Así lo relataba la abogada y colaboradora de Telecinco, que se ha erigido en uno de los personajes más singulares de estos últimos tiempos en la cadena de Fuencarral.

Supervivientes 2023: no dan crédito tras escuchar a la abogada

“En la sala de reconocimiento estás bien. Hay un espejo y parece que no hay nadie y me trataban bien. Pero luego cuando me dijeron que tenía que pasar dentro… Ay, amiga, fue el único momento en el que lloré”, confesaba ante la mirada atónita de Gema Aldón.

| Mediaset

Lo cierto es que este testimonio a pocas horas del inicio de Supervivientes 2023 ha hecho mella en el resto de participantes. Y así lo puso de manifiesto Alma Cortés, que incluso llegó a comparar ese episodio tan desagradable con una telenovela.

“Es que alucino, ni las telenovelas que veo”, confesó la hija de Raquel Bollo. Mientras, la madre de Yulen Pereira tampoco se quedó callada y opinó que esa historia era de “película totalmente”, dijo sin cortarse un pelo.