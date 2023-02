Kiko Matamoros destapa en 'Sálvame' el secreto de su compañera más rebelde

Kiko Matamoros ha vuelto a protagonizar un tenso encuentro con una de sus compañeras de programa. Nos referimos, como no puede ser de otra forma, a Laura Fa. El colaborador y la tertuliana han tenido sus más y sus menos en el pasado, y parece que nunca van a llegar a entenderse.

Durante la pasada tarde, Kiko Matamoros destapaba en el programa una de las grandes manías secretas de su compañera. Y es que, según el colaborador, a Laura le encanta "administrar vidas ajenas". Esto surgió a raíz de que los colaboradores estaban debatiendo sobre el fichaje de Alma Bollo en Supervivientes 2023.

Laura Fa no podía entender cómo una chica tan joven había abandonado sus estudios para entrar al concurso. Por otro lado, Kiko no daba crédito a las palabras de su compañera.

Kiko Matamoros destapa a Laura Fa en pleno directo

Los enfrentamientos entre los colaboradores de Sálvame es el pan de cada día en el plató del programa. Pero si hay dos colaboradores que han protagonizado momentos tensos en los últimos tiempos, esos son Kiko Matamoros y Laura Fa. Parece que el colaborador de televisión y la periodista siempre tiene ideas diferentes y chocan en el programa.

| TELECINCO

El último encontronazo entre ambos fue durante la pasada tarde, cuando hablaban de los hijos de Raquel Bollo. Manuel Cortés y Alma Bollo han sorprendido a todos con su fichaje por el reality más extremo de la televisión. Manuel sí ha pisado alguna vez los platós de televisión, sin embargo, Alma es toda una desconocida por la audiencia.

En el programa, se abría el debate sobre los motivos que habría llevado a la hija de Raquel a participar en el reality. Al parecer, la joven habría dejado la carrera a medias para poder participar en Supervivientes.

"A mí me parece bien que queramos destacar cosas buenas, pero estar estudiando y dejarlo para irte a un reality me parece… no me parece la oportunidad de la vida, dejar una carrera, que vas a tener que trabajar de eso, para irte a un reality, me parece contradictorio", sentenciaba Laura Fa, dejando clara su postura.

Este comentario no fue bien visto por Kiko Matamoros, quien no dudó en replicarle y destapar la actitud que tiene siempre la periodista, según él.

Kiko Matamoros considera que su compañera siempre opina sobre la vida de los demás, queriendo aplicar su criterio a todo:

“Tienes una afición a administrar vidas ajenas”, le espetaba el colaborar a la periodista. De esta forma, Kiko desvela esta actitud oculta de la periodista.

"¿Podrá hacer una criatura lo que le dé la gana ante una oportunidad económica?", sentenciaba Matamoros.

Pero Laura, lejos de quedarse callada, respondía a las palabras de su compañero. “Estamos aquí comentando. ¿No?”

La tensa relación entre Kiko Matamoros y Laura Fa

Fue el pasado mes de octubre cuando el colaborador y la periodista protagonizaron otro tenso encuentro. Laura Fa ha opinado con mucha libertad sobre la relación de Matamoros y su novia, Marta López. La periodista ha arremetido, y mucho, con el tema de la edad.

| Telecinco

Por todo es sabido que este es un tema muy delicado para Kiko Matamoros y que, con solo sacarlo, el colaborador perder la formas por completo. No parece que los dos televisivos nunca van a entenderse, al menos no en un futuro próximo.