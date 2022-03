Rocío Carrasco está eufórica tras ver el último error de la novia de Antonio David

Rocío Carrasco y su exmarido, Antonio David, mantienen una auténtica guerra desde que se separaron.

Él, durante 20 años, ha arremetido en las revistas y platós de televisión contra ella, pero todo cambió hace un año. Sucedió cuando la que fue su mujer decidió romper su silencio para contar el calvario que Antonio David le había hecho vivir.

Ahora, seguro que la hija de 'La más grande' está disfrutando con que el malagueño esté en entredicho por lo que ella narró. Y también por la manera en la que él ha dejado a su pareja, Olga Moreno, para iniciar una relación con Marta Riesco.

Marta probablemente acabe de cometer un error que seguro que ha gustado a Rocío en cuanto que afecta a su ex.

Lo que ha hecho la reportera es mentir. Sí, porque, tras saltar su romance, dijo que no quería convertirse en personaje, su intención era seguir con su labor como periodista. Pero nada más lejos de la realidad, a tenor de sus últimas apariciones.

Rocío Carrasco sabe la postura inicial de Marta Riesco

La hija de Pedro Carrasco descubrió como todos que el pasado mes de octubre ya se relacionaba a Marta con Antonio.

Los rumores cobraban cada vez más fuerza y la situación fue un verdadero escándalo, pues él seguía casado. Por este motivo, la reportera lanzó un comunicado pidiendo respeto porque no era un personaje público.

De igual modo, ella expuso que no iba a confirmar ni a desmentir nada e incluso resaltó su labor como periodista. Tanto es así que llegó a pedir respeto “para poder seguir ejerciendo mi profesión con libertad y sin presiones”.

Y esta misma postura fue la que mantuvo cuando en enero ya se confirmó oficialmente su romance con el padre de Rocío Flores. En El programa de AR dijo estar enamorada y que sabía que iba a ser difícil su situación por ser él quien quiera. A esto añadió: “Hago esto de forma excepcional, no quiero ser un personaje”.

“Me ha costado muchísimo ser periodista, reportera y estar en el programa que quiero estar”.

Rocío Carrasco descubre el cambio de actitud de la pareja de Antonio David

Rocío, como todos, creía que Riesco iba a mantener la postura de no hablar de su vida privada y de seguir con su trabajo como si nada. Pero ahora ha visto, como todos los espectadores de Telecinco, que la joven ha cambiado de opinión. Así queda claro si tenemos en cuenta sus últimas apariciones en televisión.

En Ya son las ocho no ha dudado en contar que le gustaría casarse con su chico. Es más, incluso se ha atrevido a hablar de la hija mayor de él, con la que no tiene relación. Ha afirmado: “Pienso de ella cosas maravillosas”.

“Creo que lo mejor es que pase el tiempo, el tiempo pondrá a todo el mundo en su sitio, las cosas no hay que forzarlas”.

De esta manera, ha roto su promesa de no hacer referencia a su faceta más íntima y de no convertirse en personaje, lo que le está granjeando críticas en la profesión. Pero no ha sido lo único que ha hecho. Ahora, está encantada con ser la protagonista de distintos programas.

Existe la idea de que lo bueno es que se hable de uno aunque sea mal. Y esta máxima la ha asumido, pues está encantada de que en la cadena bromeen con sus posados en el baño que sube a las redes. Asimismo, no ha dudado en aparecer en Ya son las ocho cantando.

Sí, como lo lees, interpretando la canción No tengas miedo, con la que hace unos años intentó representar a España en Eurovisión.

Vamos, que está feliz de ser protagonista y no precisamente por su labor como periodista. Con Antonio David ya instalado en su casa y ella triunfando en los platós de Telecinco, en su caso cobra sentido el dicho popular: Donde dije digo, digo Diego.