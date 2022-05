Jorge Javier habla de su futuro hijo y descubre que no hay solución

Jorge Javier Vázquez ha triunfado en la pequeña pantalla, pero ha tenido que pagar un precio bastante alto para convertirse en una estrella. Hace dos años reflexionó en la revista Lecturas sobre su primer hijo y decidió que lo mejor era renunciar a ser padre. Siempre ha sido consciente del esfuerzo que hay que hacer para proteger a un bebé y pensó que él tenía otros objetivos en la vida.

Jorge Javier Vázquez apostó por su carrera profesional, habló sobre su futuro primer hijo y llegó a una clara conclusión. En 2020 estaba en uno de los mejores momentos de su trayectoria y no quería renunciar a ningún proyecto porque quería seguir creciendo. No se arrepiente de la decisión que tomó, a pesar de que el éxito nunca dura para siempre.

Jorge Javier es consciente de que Sálvame, programa que le ha convertido en un icono, no está atravesando un buen momento. El espacio se ha visto salpicado por una trama judicial que lleva el nombre de Operación Deluxe y la situación cada vez es más complicada. El medio Informalia asegura que han imputado a los dueños de La Fábrica de la Tele, productora para la que trabaja el comunicador.

Jorge Javier tiene más experiencia que nadie en el mundo del espectáculo y sabe que Sálvame debe resolver un problema bastante serio. Primero tiene que recuperar la audiencia que ha perdido y después necesita salir impune de la famosa Operación Deluxe. En Informalia garantizan que el programa podría desaparecer si los dueños de Mediaset aplican las normas éticas del grupo.

El catalán pensó que le haría más feliz trabajar en televisión que tener hijos y decidió renunciar a su futura paternidad. Ahora ha descubierto que el empleo va y viene, pero no se arrepiente porque ha sido muy feliz trabajando en las tardes de Telecinco. Debemos dejar claro que la cadena todavía no se ha pronunciado y que de momento seguirán contando con La Fábrica de la Tele.

Jorge Javier Vázquez confiesa: “No era egoísmo”

Jorge Javier habló en Vidas Propias, el blog que escribe en la revista Lecturas, sobre su primer hijo y explicó por qué no quería tenerlo. Haciendo gala de la sinceridad que le caracteriza, confesó que había tenido que enfrentarse a situaciones muy comprometidas. Ciertas personas no entendían que no quisiera ser padre, pero él estaba seguro de su postura.

“He tenido que soportar que cada vez que afirmaba que no quería ser padre, alguien me mirase con pena e incluso afeara mi presunto egoísmo. No era egoísmo, era sentido de la responsabilidad porque entendía que estando solo mi carrera profesional no podía ser la misma si era padre”. El comunicador confió en su talento y lo cierto es que hizo una buena apuesta.

Vázquez reconoce que podría haber pagado a gente para que cuidase de sus niños, pero prefirió no generar conflictos antes de tiempo. Conoce a compañeros que han pasado por lo mismo y está convencido de que delegar ciertas responsabilidades no siempre es bueno. “Tenía claro que no podía tener un hijo y seguir con mi trabajo, por mucho que me pudiera pagar todas las cuidadoras que necesitara”.

Jorge Javier Vázquez apoyará a su equipo

Jorge Javier es consciente de que el problema que padece Sálvame no puede solucionarse, antes o después terminará desapareciendo. La imputación de Óscar Cornejo y de Adrián Madrid, dueños de la productora, no ha hecho más que empeorar la situación. Según Informalia, cabe la posibilidad de que abandonen la empresa antes de que sea demasiado tarde.

Vázquez ha explicado en más de una ocasión que no tiene intención de marcharse de Telecinco. Estará hasta el final porque es el único que puede evitar la tragedia. Recibe muchas críticas por parte del público, pero nadie puede negar que es un maestro del mundo del espectáculo.