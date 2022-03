Jorge Javier confiesa que su exnovio Paco vuelve a casa y lanza una clara advertencia

Jorge Javier Vázquez empezó a trabajar en los medios de comunicación ocupando un puesto modesto y su trayectoria evolucionó poco a poco. Ha aprendido cómo funciona el mundo del espectáculo y sabe evitar los escándalos mejor que nadie, de ahí sus últimos movimientos. Es consciente de que todos sus pasos son estudiados al detalle, por eso prefiere no esconder nada de lo que sucede en su vida.

Jorge Javier Vázquez mantuvo una relación estable con un hombre muy discreto al que llama cariñosamente P para proteger su identidad. Su verdadero nombre es Paco y todo el mundo sabe que siempre ocupará un lugar privilegiado en el corazón del presentador. Rompieron hace unos años, pero siempre han tenido buena relación y siguen pasando tiempo juntos.

| Youtube: CadenaJuanjoVlog

Jorge Javier escribe un blog en la revista Lecturas titulado Vidas propias, espacio en el que ha confesado que su exnovio ha vuelto a casa. Paco es un gran amante de los animales y el comunicador vive en una formidable mansión en la que ha acogido a seis perros.

“Cada vez que P viene a casa me dice que los perros están asalvajados y yo le contesto que sí en plan chulesco. Como preguntándole si los va a llevar a una escuela suiza a que les enseñen a comer el pienso con palillos. Entonces se calla, sabe que ahí no tiene mucho que rascar, y yo me ensimismo en mis pensamientos”, relata el presentador.

Jorge Javier ha desvelado que su exnovio sigue visitando la vivienda que compartieron en su día, pues entre ellos no sucedió nada grave. Paco siente un gran aprecio por los perros del presentador, que son una gran familia, y les visita con frecuencia. Vázquez valora esta amistad que supieron crear después de la ruptura, pues es completamente sana y sincera.

Jorge Javier Vázquez explica su momento más complicado

Jorge Javier Vázquez, haciendo gala del talento que le caracteriza, ha advertido que la educación de sus perros no va a cambiar. Están acostumbrados a vivir de forma natural y no tiene intención de cambiar costumbre que considera que no hacen daño a nadie. María, la madre del catalán, vive en Badalona, pero pasa temporadas con él y sabe cómo tratar a sus mascotas.

| Mediaset

“Me he metido entre pecho y espalda cuatro manzanas. Mi madre solo se ha comido una, pero ha tenido que compartirla con Tom, Travis y Lima”, escribe en Vidas propias. Estas palabras dan a tender que los perros de Vázquez, todos adoptados, están acostumbrados a cientos de caprichos, pues ya sufrieron en el pasado.

El bloguero más famoso de Lecturas ha confesado cuál es el momento más complicado de sus fines de semana. “Hay una hora particularmente dura cuando estás en casa un domingo, la que va de las seis a las nueve de la noche. Ahí es cuando empiezas a preguntarte si te gusta tu vida, por qué no tienes un novio o si puedes tomarte una tarrina de vainilla de medio kilo”.

Paco sabía gestionar los momentos de debilidad del comunicador, pues nunca le puso prohibiciones y le animó a ser libre. El líder de Sálvame ha valorado públicamente este apoyo y siempre que puede habla maravillas del que fue su novio perfecto.

Jorge Javier Vázquez espera superar el gran reto

Jorge Javier es una estrella dentro de Telecinco y todos los programas que presenta se convierten en un éxito. Es consciente de que Sálvame necesita mejorar, pero no se ha rendido y está dispuesto a hacer lo necesario para que el espacio no muera. Es un comunicador de primera y sus responsables confían en que supere el reto más pronto que tarde.

Vázquez ha recibido bastantes críticas por algunos de sus comportamientos, aunque nadie puede negar que es un presentador esencial. Maneja el espectáculo mejor que nadie, prueba de ello es que tiene por costumbre registrar unos datos de audiencia excelentes.