Jorge Javier anuncia que la pareja está rota y explica por qué ha dejado de gustarle

Jorge Javier Vázquez, uno de los grandes maestros televisivos del siglo XXI, ha dado su opinión sobre dos temas bastante polémicos. Por un lado, ha hablado de la pareja formada por Ana María Aldón y José Ortega Cano y por otro del noviazgo de Antonio David y Marta Riesco. Su planteamiento es importante porque lleva mucho tiempo trabajando en la crónica social y sabe perfectamente lo que está sucediendo.

Jorge Javier Vázquez piensa que el amor entre Ana María y Ortega Cano ha terminado, la pareja está rota o a punto de romperse. Ha puesto esta teoría sobre la mesa mientras presentaba Sálvame Limón y ha dejado claro que no quería hacer daño a nadie. El problema es que la diseñadora ha cambiado de vida y el maestro no está sabiendo adaptarse, de ahí podría nacer la crisis definitiva.

Jorge Javier ha confesado que hace unos años se llevaba bien con José Ortega Cano, pero hace mucho tiempo que no tienen relación. Es posible que el maestro esté ofendido por algún comentario del presentador, pues siempre es bastante sincero. Vázquez opina que el matrimonio de Ana María Aldón tiene los días contados y quiere ser honesto con sus espectadores.

Jorge Javier tiene por delante una misión complicada: recuperar la audiencia que el programa Sálvame ha perdido en el último año. Los expertos aseguran que todo cambió cuando el catalán empezó a despegarse del formato, por eso ahora tiene más presencia. Conduce al equipo de lunes a jueves y lo cierto es que el público está volviendo a confiar en su poder de convicción.

Jorge Javier Vázquez manda un mensaje: “Me has dejado de gustar”

Jorge Javier lleva mucho tiempo trabajando en el mundo del espectáculo y conoce mejor que nadie lo que está pasando. Antonio David Flores, exmarido de Olga Moreno, está saliendo con una reportera de El programa de Ana Rosa que ha alcanzado una gran popularidad. Estamos hablando de Marta Riesco, quien defiende su amor hacia el antiguo colaborador de Sálvame a capa y espada.

Vázquez cree que Marta se ha dejado cautivar por el mundo de la fama y por ese motivo ha dejado de gustarle. Hace unas semanas le parecía un personaje divertido, pero ha cambiado de opinión porque sus últimos movimientos han estado forzados. Recientemente ha reflexionado sobre ella en Vidas propias, el blog que escribe en la revista Lecturas.

El presentador le ha mandado un mensaje a través del citado medio y todo hace pensar que la novia de Antonio David reaccionará. “Me estás dejando de gustar, ya no me haces tanta gracia porque en menos de un mes has perdido frescura y espontaneidad. Trabajas discursos en casa que luego trasladas a plató pasada de ensayos, como si a tu edad ya fueras una actriz de toda la vida”.

Jorge Javier Vázquez explica el problema: “Amargura reconcentrada”

Jorge Javier es consciente de que sus juicios son estudiados al detalle porque es el líder de un programa que tiene bastante peso. Pero no quiere mentir a la audiencia, así que siempre dice lo que piensa e intenta ser lo más cordial posible. Ha explicado en Sálvame que Ana María Aldón y José Ortega Cano acabarán rompiendo y después ha opinado de Marta Riesco en Lecturas.

El comunicador empezó sintiendo cierta simpatía hacia Marta, pues consideraba que era una mujer que tenía mucho que aportar. Pero después se dio cuenta de que no era tan natural como quería dar a entender y eso es precisamente lo que le molesta. Es posible que la reportera le conteste, pues ha recibido unas palabras bastante contundentes.

“A tu edad debes rebosar alegría y tus maldades tienen que ser dardos cargados de inocencia y no de amargura reconcentrada”. El catalán le ha mandado este mensaje a Riesco, así que la polémica está servida. Ella no se caracteriza por guardar silencio y todo el mundo sabe que hay un nuevo conflicto a punto de estallar.