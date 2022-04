Anabel Pantoja confiesa que le han prohibido la entrada a Telecinco y decide marcharse

Anabel Pantoja, la colaboradora más popular de Sálvame, ha sufrido un altercado que no ha dejado indiferente a nadie. Jorge Javier Vázquez, presentador del programa, ha desvelado que la sevillana no ha podido entrar a las instalaciones de Telecinco.

Le han prohibido la entrada porque se ha olvidado de la tarjeta que acredita su identidad y que tiene que introducir antes de entrar.

Anabel Pantoja, al ver que no tenía forma de llegar al plató de Sálvame, ha decidido marcharse a un restaurante cercano. Una azafata le ha ido a recoger cuando todo estaba solucionado, pero ella se ha sentido molesta y ha explicado lo que ha ocurrido.

Jorge Javier ha insinuado que su tertuliana tiene poca paciencia y que debería aprender a ser más comprensiva.

| Telecinco

Anabel está cansada de seguir aguantando ciertas críticas y ha pensado que lo mejor para su salud mental es apartarse una temporada. Por ese motivo va a concursar en Supervivientes 2022, programa en el que participó hace ocho años y abandonó porque no se sentía con fuerzas.

En esta ocasión promete llegar hasta el final porque va mentalizada y quiere reflexionar en la famosa isla sobre todos sus problemas.

Anabel se ha convertido en uno de los rostros más cotizados de la crónica social, así que todo hace pensar será la estrella de Supervivientes. Convivirá con su compañero Kiko Matamoros, con quien no tiene precisamente una buena relación.

Sin embargo, Jorge Javier le ha asegurado que el polemista le va a cuidar y ayudar en todo lo que sea necesario.

Anabel Pantoja llora al hablar de su padre

Anabel ha estado unos días apartada de Sálvame porque tenía que estar pendiente de su padre Bernardo Pantoja. Lleva ingresado un tiempo en un hospital sevillano y su estado de salud no es bueno, por eso está tan preocupada por él.

No le ha contado que va a concursar en Supervivientes porque no quiere darle problemas, pero ha prometido explicárselo cuando termine.

| Trendings

Pantoja es consciente de que va a recibir grandes críticas, pero piensa que está en el momento justo para marcharse a Honduras. La audiencia le quiere, pues es una persona sincera que siempre comparte sus tragedias con el público para dar contenido.

Su generosidad le ha dado mucho poder en Telecinco, a pesar de que no puede entrar en la cadena libremente.

La colaboradora ha explicado que después de hacerse una prueba PCR no le han dejado entrar a su puesto de trabajo porque no podía identificarse. “Yo me he hecho el palito y me han dado el alta. Después de dar el tiempo oportuno he intentado entrar y la persona de seguridad me ha dicho de muy malas formas que no podía”.

Jorge Javier ha confirmado que la prima de Kiko Rivera ha tenido que esperar un tiempo hasta que han solucionado el problema. Ella estaba molesta porque asegura que ha perdido más de media hora, pero el presentador insiste en que todo ha durado 15 minutos.

Anabel Pantoja tiene problemas con la seguridad de Telecinco

Anabel lleva mucho tiempo trabajando en la pequeña pantalla, pero parece que no se ha ganado la confianza de todos sus compañeros.

Se ha sentido atacada por los responsables de seguridad porque no le han dejado entrar a las instalaciones de Telecinco. Considera que le han prohibido el paso “de malas formas”, por eso se ha marchado a un bar cercano.

“Tengo las pruebas en el móvil. He intentado entrar con un grupo de compañeros para que las azafatas nuestras no bajaran y se me ha negado la entrada a mi trabajo”.

La prima de Kiko Rivera, haciendo gala del humor que le caracteriza, ha contado el suceso para evitar los rumores sin fundamento.