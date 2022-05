Jorge Fernández se queda sin palabras tras descubrir el secreto de Ana

No hay semana que Jorge Fernández no reciba a una concursante con algún secreto más que curioso. Uno de los casos de una participante que dejó a todos boquiabiertos es el de Kaede.

Así las cosas, esta concursante jugó en La ruleta de la suerte junto a Lucía y Alberto el miércoles pasado. El caso es que esta tuvo que avisar a Jorge Fernández porque realmente se llama Ana.

El nombre que usa a nivel artístico tiene un porqué, y así lo ha desvelado. "Yo soy dibujante manga, entonces el nombre de Kaede viene como mi nombre artístico. Pero como me gustó, pues ya me lo quedé", contaba en plató.

| Antena 3

Además, la joven explicaba que "ser cosplayer es hacerte un disfraz, del personaje que te guste, ya sea de juegos, películas o manga. Y entonces vamos a convenciones, participo en concursos y fui cosplayer internacional".

Jorge Fernández vuelve a quedarse en shock tras la revelación

Justo después de revelar lo que hace habitualmente Ana, el presentador le espetó que se lo debe pasar genial y quiso saber un poco más sobre la afición de la concursante. El modelo y presentador le preguntó si siempre portaba disfraces de tipo manga.

"No, no. Tengo de todo. Tengo disfraces de superhéroes tipo Wonder Woman, Supergirl, la diva de El quinto elemento, de Sailor Moon, tengo un montón porque me flipa", confesó Kaede ante la mirada atónita del conductor de La ruleta de la suerte.

| Atresmedia

Cuando parecía que la conversación entre ambos había acabado, Kaede volvió a dejar descolocado a Jorge Fernández. Y es que la mujer afirmó que entre sus aficiones "también está practicar 'mermaiding' que es buceo en apnea con cola de sirena". Jorge Fernández opinó que "es que claro, tienes unas cuantas cosas que...'cosplayer' que tienes que explicar todo lo que haces".

Finalmente, la concursante finiquitó ese tiempo de presentación desvelando qué haría en caso de ganar La ruleta de la suerte. Así, confesó que usaría el premio para trabajar, "y con el dinero quiero hacer un fondo para poder el día de mañana darme de alta como autónoma".

Por desgracia para ella, su compañera Lucía se llevó 'el gato al agua', ganó 2275 euros y optó para ganar más premio económico o el coche.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

La otra curiosidad de 'La ruleta de la suerte' que pocos conocían

La ruleta de la suerte es un concurso con el que siempre se aprenden nuevas curiosidades, y bien lo sabe el bueno de Jorge Fernández. Sobre los entresijos del panel más famoso de la televisión habló hace unos días un miembro del programa, como es Laura Moure, azafata del mismo desde 2015.

Y es que a mediados de mayo, fue ella a quien apuntaron los focos a colación de un curioso momento junto a Jorge Fernández. Ambos estaban respondiendo algunas preguntas para desvelar los secretos más ocultos que se esconden detrás de las cámaras del concurso de Antena 3.

| Atresmedia

"¿Qué hay detrás del panel de La ruleta de la suerte?", les preguntaban. "Eso es tuyo. Yo no tengo ni idea", tiraba balones fuera el presentador para que diese la cara su compañera.

"Hay un montón de cables, pantallitas, te cambias ahí, tienes tus chuches ahí detrás", decía Fernández. "Pero no me cambió ahí ¿Cómo me voy a cambiar detrás del panel?", rectificaba ella. "Te ponen el micro ahí", afirmaba el alicantino.

"Hay zapatos. Tengo varios zapatos por si se me rompe alguno. Tengo chucherías a montones, agua, un cepillo para el pelo, brillo de labios, una silla... Y ya está. Lo demás son cables y botones", exponía la azafata. "Ese es su rincón. Ahí yo no me meto", admitía el presentador.