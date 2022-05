La azafata de 'La Ruleta' desvela el secreto que comparte con Jorge Fernández

Jorge Fernández lleva al frente de La ruleta de la suerte desde 2006, año en que se estrenó en Antena 3. Desde entonces, se ha emitido ininterrumpidamente, convirtiéndose en un clásico de los mediodías.

Son miles de espectadores que cada día viven acompañados por el mítico ruido de la ruleta cuando preparan la comida o se sientan en la mesa. Jorge se ha convertido en uno más de la familia, así como también Laura Moure. Es la simpática azafata que ha trabajado también como modelo.

Llegó a La ruleta de la suerte en 2015, en sustitución de Paloma López y desde entonces forma el tándem perfecto con Jorge. Guapos, simpáticos e muy implicados en el programa que les ha convertido en rostros muy queridos de la pequeña pantalla.

Jorge y Laura comparten un secreto del que casi nunca han hablado en público.

Jorge Fernández y el secreto que comparte con Laura Moure

Jorge y Laura son la cara visible de un programa que mueve a muchas personas. El plató es también la parte visible del espacio televisivo, pero hay algunas zonas que quedan fuera del ojo de la cámara. No por ello dejan de ser muy importantes para los presentadores.

La química entre Jorge Fernández y Laura Moure es evidente, en el programa y fuera de él. Así pues, entre risas y complicidad han desvelado un espacio al que Jorge no tiene acceso, pero Laura sí. Se trata del espacio que queda detrás del panel con las frases y palabras enigmáticas.

"Eso es tuyo, yo no tengo ni idea", afirmaba Jorge durante un vídeo en el que se contaban interioridades desconocidas sobre el programa. "Hay un montón de cables, pantallitas, te cambias ahí, tienes tus chuches detrás", explicaba el presentador.

"¿Cómo me voy a cambiar detrás del panel?" le espetaba Laura. "Te ponen el micro ahí", se autocorregía él.

Moure daba muchos más detalles de este secreto que nunca se había contado. "Hay zapatos. Tengo varios zapatos por si se me rompe alguno. Tengo chucherías, muchas. Agua, un cepillo para el pelo, el brillito de labios, una silla... y ya está. Lo demás son cables y botones".

Jorge aseguraba que "este es su rincón, ahí yo no me meto".

Jorge Fernández desvela el tiempo que necesita para salir a plató

Jorge Fernández siempre sale impecable a presentar La ruleta de la suerte. También Laura demuestra frente a la pantalla que se ha esmerado para estar perfecta. Sin embargo, no tardan lo mismo en ponerse guapos. Laura emplea "una hora exacta" en arreglarse, "lo tengo comprobado", dice. Jorge en cinco minutos está listo. "Yo ya vengo peinado de casa. Siempre digo que me maquillen muy poquito y me voy".

También han desvelado otros puntos divertidos del programa como el hecho de que Laura no soporta llevar tacones, a pesar de que tiene que hacerlo. "Sería una gozada", quitárselos.

A la vez, han contado como se introducen los coches en el plató. A pesar de que nunca lo han visto, Jorge sabe que se realiza "por la puerta de premontaje, pero ahora que lo pienso, tiene su historia".

La ruleta de la suerte sigue enganchando a la audiencia

Jorge Fernández está tremendamente feliz de ver como, temporada tras temporada, el público no se cansa de La ruleta de la suerte. Es uno de los concursos más vistos de Antena 3 y el programa más longevo de la cadena. Diariamente se mueve alrededor del 20% de cuota de pantalla, desbancando a Ya es mediodía y a Socialité.

Jorge y Laura, además de su presencia diaria en el programa se han convertido también en caras habituales de Antena 3. Así pues, hemos podido ver a Laura en Pasapalabra, ayudando a los concursantes a ganar segundos para sus roscos.

Por su parte, Jorge es uno de los participantes de El desafío, el programa de retos que se emite los viernes por la noche.

Precisamente en los ensayos de uno de los desafíos, Jorge se lesionó. "Tengo una tendinitis crónica en este brazo y esto lo arrastro de por vida. En el gimnasio y en los deportes que hago yo lo controlo, de qué manera entrenar, como coger las mancuernas, todo esto ya lo controlo".

A pesar de que Jorge superó los ensayos para la prueba, "al llegar a casa, es bastante duro". Entro al plató con el brazo en cabestrillo y no pudo hacer la prueba en directo que tenía prevista. Como es habitual en estos programas, todo con sonrisas y muy buen humor.