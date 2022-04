La última hora del angustioso estado de salud de Jesús Mariñas

Jesús Mariñas está luchando con todas sus fuerzas contra un cáncer de vejiga.

El veterano periodista anunció su retirada temporal en octubre de 2021 a causa de la enfermedad. Mariñas, lo contó en la revista Diez Minutos, convencido de que lo iba a superar. Asegura que lo lleva con serenidad y que "no he pasado miedo porque no me quita el sueño, pero me lo tomo en serio".

Jesús Mariñas sigue actualmente con el tratamiento contra este cáncer y parece ser que las cosas se han torcido, ya que ha tenido que ser ingresado de urgencia.

Mariñas, ingresado de urgencia

Ha sido en estos últimos días que se ha empezado a encontrar mal, por lo que sigue ingresado en el Hospital madrileño Ramón y Cajal, desde el jueves.

La alarma entre su familia y amigos ha sido notable, por el hecho de que se encuentra con un "pronóstico reservado", lo cual hace temer lo peor.

A sus 79 años y según avanza La Razón, Mariñas empezó a encontrarse mal. Sin ganas de comer y prácticamente sin habla. Esto preocupó sobremanera al marido de Jesús, Elio Valderrama, que llamó rápidamente a la ambulancia para trasladarle a un centro médico.

A pesar de que no ha trascendido todavía la causa real de este ingreso, parece que podría tener algo que ver con los efectos secundarios de algún medicamento contra el cáncer.

Mariñas se encuentra todavía hospitalizado, aunque según la revista Semana, este fin de semana ha experimentado una leve mejoría en su estado. Según la publicación, el periodista habría empezado ya a comer de nuevo y habla con lucidez.

Esto hace pensar que su salida del hospital no se demore demasiado, aunque los médicos quieren ser prudentes al respecto.

El altercado de Jesús Mariñas con la ambulancia

Jesús Mariñas protagonizó, según varias publicaciones, un altercado a la hora de ser trasladado al hospital. Por lo visto, la ambulancia que lo recogió en su casa tenía órdenes de trasladarlo a la Fundación Jiménez Díaz. Es el hospital que le toca por proximidad a su domicilio.

El tertuliano no quería ir allí, sino que exigió que lo llevaran al Ramón y Cajal, el hospital donde está siguiendo su tratamiento oncológico. Tras un rifirrafe por el destino del viaje, finalmente el trayecto tuvieron que realizarlo en taxi.

El marido de Mariñas ha estado en todo momento a su lado, tal como viene haciendo desde que se anunció el cáncer.

El mismo Jesús explicaba sobre Elio que "es mi mayor apoyo, lo es todo, es fundamental en mi vida. Yo soy muy impulsivo y gracias a Elio, he aprendido a contenerme".

Durante estos últimos meses, Jesús ha decidido apartarse de la televisión. Mantiene alguna de sus crónicas y secciones en prensa escrita, pero su prioridad es curarse de la enfermedad que tristemente comparte con personajes como Ana Rosa Quintana o Cristina Medina.

Cuando Mariñas anunció que padecía cáncer, lo hizo acordándose de Mila Ximénez, que falleció en 2021 a causa del que tenía ella. Jesús estaba muy unido a la colaboradora de Sálvame, por lo que el mazazo fue doble.

El luto por Mila se sumó a su propio diagnóstico, unos meses más tarde.

El gallego es uno de los profesionales más reputados de la prensa del corazón en España. En activo desde 1967, ha dedicado su vida a la crónica social y rosa de este país.

Habitual en revistas, radios y televisión, en 2021 publicó sus memorias.

Jesús Mariñas juega ahora la batalla más importante de su vida. A las puertas de las ocho décadas de vida y con Elio a su lado, a las duras y a las maduras, desde que se casaron en 2016, el cronista está animado y con fuerzas.

Esperemos que este último achaque por el que ha tenido que ser hospitalizado de urgencia pase pronto y pueda seguir con su tratamiento para vencer definitivamente su enfermedad.