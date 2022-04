Belén Esteban le confiesa a su hermano enfermo Juan que el final está cerca

Belén Esteban, una de las colaboradoras más populares de Telecinco, es consciente de lo que está pasando en Sálvame, programa estrella de la cadena. Pero es una mujer comprometida y no tiene intención de abandonar el barco antes de tiempo. Su hermano Juan Pedro, su gran confidente, sabe que el final está cerca y se siente orgulloso de la decisión que ha tomado la tertuliana.

Belén Esteban lleva mucho tiempo trabajando en televisión y sabe que ningún programa dura para siempre, por eso ha pasado a la acción. Ha creado una empresa de alimentación llamada Sabores la Esteban que está siendo un éxito dentro y fuera de España. Recientemente ha concedido una entrevista en Pronto y ha hablado de todo: de su negocio, de sus hermanos y de fin de Sálvame.

Belén, haciendo gala de la honestidad que le caracteriza, confesó en 2019 que estaba cada vez más cerca de su enemiga María José Campanario. La mujer de Jesulín padece fibromialgia, una enfermedad bastante dura contra la que también está luchando Juan Pedro Esteban. Es una de las primeras veces que la colaboradora habló de su hermano en el plató de Sálvame.

Belén desveló que su hermano “estaba en una silla de ruedas por culpa de esa enfermedad” y le dedicó unas palabras. “Quiero mandarle un mensaje a mi hermano Juan, que está en el hospital. Solo quiero decirte que te pongas bien pronto para que en la boda podamos bailar”, declaró en el programa de vespertino Telecinco.

Esteban ha vuelto a mencionar a su querido Juan Pedro, pero en esta ocasión lo ha hecho por una razón mucho más optimista. El hermano de la colaboradora no ha podido ir a la presentación de su nuevo producto alimenticio y ella ha explicado la razón. “Juan vive en Benidorm y no ha podido venir porque está con mi madre”, declaró durante el evento.

Belén Esteban asume el problema de 'Sálvame'

Belén sabe que su sinceridad es lo que le ha hecho triunfar en televisión, por eso siempre que tiene ocasión cuenta la verdad. Todo el mundo sabe que el programa capitaneado por Jorge Javier Vázquez está atravesando un momento crítico. Supuestamente se ha visto salpicado por la Operación Deluxe, una trama judicial que ha afectado a 140 famosos.

Esteban se siente agradecida a La Fábrica de la Tele, productora del programa, y asegura que no dejará de trabajar con ellos nunca. Eso sí, ha creado un negocio fuera de la pequeña pantalla para asegurarse su futuro porque sospecha que la tragedia está a punto de llegar. “Sálvame siempre ha estado conmigo para lo malo y para lo bueno y siempre estaré con ellos, con La Fábrica”, desliza al respecto.

La ex de Jesulín de Ubrique le ha confesado a su hermano Juan que el final puede llegar en cualquier momento. Pero él no se quiere meter en cuestiones que no le pertenecen, a pesar de que siempre está cerca de ella para darle consejos. “A mis dos hermanos les adoro, igual que a mis cuñadas Sandra Alma, me apoyan mucho”.

Belén Esteban decide arriesgar su futuro

Belén es consciente de que su apuesta es demasiado peligrosa, pero es una persona valiente y no le tiene miedo a las consecuencias. Ha pensado que lo mejor para su futuro es crear una empresa, confía en su proyecto y nada le podrá parar. “La vida me ha enseñado que tienes que arriesgar”, declara en la revista Pronto.

Juan Pedro Esteban no estuvo en la presentación del nuevo producto de Sabores la Estaban, pero le mandó fuerza desde la distancia. La colaboradora está triunfando y tiene intención de exportar su negocio a América, donde viajará el 30 de septiembre.