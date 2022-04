Fabiola Martínez confirma lo que todos sospechan de su nuevo novio

Fabiola Martínez, modelo de profesión, se ha convertido en un ejemplo a seguir desde que rompió su relación con Bertín Osborne. Quiere ser una mujer independiente y no pretende depender de nadie, por eso está centrada en sus nuevos proyectos. Recientemente ha concedido una entrevista a Gente Maravillosa, el programa que Toñi Moreno presenta en Canal Sur.

Fabiola Martínez ha confirmado lo que todo el mundo sospecha: no tiene pareja, pero tampoco le ha cerrado la puerta al amor. Siente que está en una etapa de su vida muy plena y no necesita compartir sus logros con ninguna pareja sentimental. Vive rodeada de amigos y familia y de momento no hay espacio para nadie más, aunque no descarta ninguna posibilidad.

Fabiola ha estado más de 20 años al lado de Bertín y ha tenido tiempo suficiente de conocer cómo funciona el mundo del espectáculo. Es consciente de que lo más acertado es contar la verdad cuanto antes, por eso nunca ha escondido nada de lo que está sucediendo. Se ha ganado el respeto de la prensa rosa porque es una persona muy educada y todos confían en que está contando la verdad.

Fabiola ha sorprendido a Toñi Moreno en Gente Maravillosa explicándole que en este momento tiene otras prioridades. Espera rehacer su vida sentimental en un futuro, pero acaba de salir de una relación bastante larga y necesita desconectar durante un tiempo. Bertín ha marcado su vida, nunca han sufrido ninguna crisis importantes y guarda un recuerdo inmejorable de él.

Fabiola Martínez, sobre su futuro novio: “Quiero disfrutar”

Fabiola ha dejado claro que su vida sentimental está satisfecha y que no tiene necesidad de volver a enamorarse. Todo el mundo sabe que terminará conociendo a alguien, pero de momento quiere centrarse en disfrutar de su soltería. Tiene por delante una etapa plagada de proyectos profesionales y también debe atender a su familia, así que prefiere retrasar sus planes emocionales.

Martínez está encantada con todo lo que está sucediendo a su alrededor y pretende exprimir al máximo las experiencias que está viviendo. “Yo no estoy buscando novio, no quiero complicarme la vida. Quiero disfrutar de mi tiempo, de mí y de lo que he dejado de hacer con mis amigas y mis amigos”, le explica a Toñi.

Bertín Osborne, uno de los rostros más queridos y respetados de la pequeña pantalla, entiende que su exmujer deba seguir adelante. Es normal que la prensa le relacione con un hombre u otro, pero la única verdad es que está soltera. Es cierto que no le ha cerrado la puerta al amor, aunque todavía falta un tiempo para confirmar el nuevo noviazgo.

Fabiola Martínez destapa la verdad: “Alguien especial”

Fabiola es consciente de que sus pasos son estudiados al detalle, por eso prefiere dejar claro cómo se encuentra su corazón. De momento quiere disfrutar de sus seres queridos y estar centrada en su trayectoria profesional, aunque no descarta nada. “Ahora mismo me llena esto, si en esa esta etapa llega alguien especial pues mira, pero no está en mi radar”.

Martínez ha reconocido que no se siente cómoda conociendo a gente en las redes sociales, pero sabe que es una posibilidad que está ahí. “Por un lado, parece fácil ligar en las redes, pero por otro nunca sabes quien está del otro lado. Si está viniendo por mí o por lo que yo puedo representar para él”, declara en Gente Maravillosa con total sinceridad.

Bertín está tranquilo porque sabe que pase lo que pase sus hijos Kike y Carlos estarán bien cuidados y eso es lo más importante. La modelo ha puesto por delante a su familia, pues ya habrá tiempo de volverse a enamorar. De momento está viviendo una etapa cargada de emociones y no siente la necesidad de empezar una nueva aventura sentimental.