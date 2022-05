Adara Molinero reaparece y confirma los problemas de salud

Adara Molinero llegó a la vida pública participando en la última edición de anónimos de Gran Hermano. Sin embargo, ni el paso del tiempo ha hecho que desaparezca. De hecho, en las últimas horas es más protagonista que nunca de los titulares rosas por sus problemas de salud.

Ella ha aclarado lo que le pasa, pero la preocupación de todos sus seguidores sigue latente.

Adara Molinero, la concursante de GH más llamativa

Cuando entró en la casa de Guadalix de la Sierra, Adara Molinero no se imaginaba que, unos cuantos años después, seguiría viviendo de su fama. No ganó la primera edición a la que se presentó, pero participar después en Gran Hermano VIP fue la mejor decisión de su vida.

Al lado de Alba Carrillo, Estela Grande y Mila Ximénez, consiguió el premio de los 100.000 euros. Además, aclaró sus ideas amorosas junto a Rodri y ahora vive la mejor de sus vidas.

Sin embargo, en los últimos días existe una preocupación por la exconcursante y todo por culpa de su salud. ¿Qué le ha pasado a Adara y por qué hay tanta alarma por ella?

El problema de salud de Adara Molinero

Acostumbrada a usar sus redes sociales, Adara cuenta a todos sus seguidores las novedades de su vida. Sin embargo, de un tiempo a esta parte la exconcursante se ha ausentado de Instagram y eso no ha hecho más que aumentar la preocupación.

Hasta hace tan solo unas horas, cuando la ex gran hermana aparecía de nuevo en forma de vídeo y explicaba el motivo de su desaparición.

Las declaraciones alarmantes de Adara

Comenzaba sincerándose, asegurando que “hacía años que no me ponía tan malita”, explicaba. El motivo no era otro que unas terribles amigdalitis que habían impedido a Adara hacer vida normal. "Tengo unas anginas horribles. He ido a urgencias y ya estoy tomando antibiótico", explicaba.

"Me estoy recuperando ahora mismo. Menos mal porque ayer estuve todo el día en la cama y fatal y hoy más o menos igual pero ya mejor", aseguraba.

Afortunadamente, a lo largo de la tarde Adara se fue encontrando bien y ha conseguido recuperarse al cien por cien. “Me estoy recuperando. Menos mal porque ayer estuve todo el día en la cama y hoy igual pero ya mejor”, concluía.

Tanto fue su recuperación, que a la exconcursante no le ha importado contar los avances de su nueva y futura vida con Rodri Fuertes.

La vida privada de Adara

Además de por su participación en Gran Hermano, su fama se la debe a sus diferentes relaciones amorosas dentro de la casa de Guadalix. El primero fue Pol Badía, después Hugo Sierra con quién tiene un bebé y por último Rodri.

A este último lo conoció durante su primer concurso en Gran Hermano. Pero no fue hasta unos años después cuando la pareja se conoció y se dio una oportunidad.

Entre idas y venidas, la pareja ha decidido mudarse y vivir junta. Este era uno de los motivos por los que ambos estuvieron a punto de romper. Adara quería una vida más asentada mientras que Rodri quería seguir compartiendo piso y vida con sus amigos.

Esta etapa de estancamiento para la pareja ha pasado, y ambos enseñan ahora por sus redes sociales los avances de su nueva casa. Una que están construyendo y decorando juntos.