El exnovio de Jorge Javier Vázquez reaparece al descubrir quién ha muerto

Jorge Javier Vázquez ha utilizado su influencia en las redes sociales para despedirse de su perro Travis, un galgo que adoptó hace años. Llevaba un tiempo enfermo, pero todo hacía pensar que su estado de salud había mejorado en los últimos meses. La muerte del animal le ha dejado completamente desolado y ha intentado que sus seguidores le den cariño.

Jorge Javier Vázquez cuenta con el apoyo de Paco, el único hombre al que ha amado de verdad, así que puede estar tranquilo. Tiene buena relación con su expareja, quien adoraba a los perros del presentador e iba a visitarlos con frecuencia. El líder de Sálvame escribe un blog en la revista Lecturas titulado Vidas Propias y en este espacio ha reflexionado sobre el tema.

Jorge Javier, haciendo gala de la sinceridad que le caracteriza, ha desvelado que Paco pasa mucho tiempo en su casa porque adora a los perros. Su relación sentimental no funcionó por motivos que se desconocen, pero son íntimos amigos y tienen mucha confianza. Los fans de Vázquez se han acordado ahora de su misterioso exnovio, pues él también estará dolido por la muerte de Travis.

Jorge Javier es un maestro del mundo de la comunicación, por eso sabe qué decir exactamente en el momento oportuno. Recibe muchas críticas porque una parte del público no está de acuerdo con su forma de trabajar, pero hay algo innegable. El comunicador es único creando espectáculo, por eso tiene tanta presencia en Telecinco y nadie le despedirá de la pequeña pantalla.

El presentador titular de Sálvame ha aprovechado la confianza que tiene con sus seguidores para confesar el mal momento que está viviendo. Travis era importante para él, era un miembro más de su familia y su fallecimiento le ha dejado completamente noqueado. “Qué silencio reina ahora en tu casa”, le ha dicho a su adorada mascota.

Jorge Javier Vázquez, sin aliento: “Una pena honda”

Jorge Javier desveló en uno de sus blogs de Lecturas que Paco le reñía porque le daba demasiados caprichos a los galgos. La expareja del presentador también sentía pasión por los perros, pues es un gran amante de los animales. Ha reaparecido en los medios porque el público se ha acordado de él, no lo estará pasando bien porque estaba muy unido a las mascotas.

Vázquez explicó que estuvo un tiempo enfadado con su ex, pero que él seguía yendo a su domicilio a ver a los galgos. Se ponían de acuerdo para no coincidir y el catalán no le ponía ningún impedimento, lo que demuestra el respeto que se tienen. Son momentos muy tristes para la familia, pero el amor que existe entre ellos hará el drama más llevadero.

El comunicador escribió hace poco lo que pasaría el día que tuviera que despedirse de Travis, quien llevaba un tiempo bastante enfermo. “¿Estamos preparados para su partida? No, claro que no y prefiero no pensarlo. Cuando eso suceda sé que durante unos días el silencio y una pena honda y negra se instalará en la casa y en mi corazón”.

Jorge Javier Vázquez reflexiona: “Todo el amor”

Jorge Javier está desolado y todos los medios se han hecho eco de su estado de ánimo. Intenta aparentar ser un hombre fuerte que soporta cualquier golpe, pero no es así. Era consciente de que la muerte de Travis le iba a romper, aunque el perro le ha dado tanto amor que ha merecido la pena.

El catalán reflexionó sobre este tema hace unas semanas y sus palabras han tenido repercusión, pues demuestran que es inteligente. “Cuando salgan las lágrimas, que saldrán, no podré dejar de pensar en todo el amor que nos ha dado durante todos estos años”. Ha preferido quedarse con los momentos buenos y con un sentimiento que no desaparecerá nunca.