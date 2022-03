Jesulín de Ubrique, el torero más polémico de la prensa rosa, está participando en El Desafío, un concurso que se emite en Antena 3. En la última emisión del programa ha vencido a uno de sus mayores miedos y sus lágrimas han emocionado a sus seres queridos. Todo hace pensar que Julia y Andrea Janeiro, hijas del maestro, están siguiendo el juego.

Jesulín de Ubrique ha confirmado lo peor: tiene miedo a las alturas y ha atravesado situaciones delicadas por este trauma tan complejo. Pero su espíritu de superación no conoce fronteras y recientemente lo ha superado delante de millones de espectadores. El Desafío es un formato que pone en apuros a los famosos del momento gracias a retos que parecen imposible de resolver.

| Antena 3

Jesulín confesó que tenía vértigo y los directores del programa en el que está participando le propusieron hacer una torre de sillas bastante alta. El marido de María José Campanario aceptó el reto y cuando se dio cuenta de la dificultad rompió a llorar. Sus lágrimas han sido recogidas por todos los medios de comunicación importantes, pues el diestro jamás había mostrado esta cara.

Andrea Janeiro, siguiendo las declaraciones de su madre Belén Esteban, mantiene una relación bastante fría con Jesulín. Sin embargo, la joven es muy generosa y no le guarda rencor, por eso sigue su trayectoria mediática y está pendiente de sus movimientos. Ella no quiere formar parte del mundo del corazón, aunque respeta que su familia lleve trabajando toda la vida en el negocio.

Jesulín de Ubrique, roto: “Me dan miedo”

Jesulín ha sido uno de los rostros más cotizados de la pequeña pantalla, pero llevaba mucho tiempo sin estar en primera línea. Su fama cambió desde que se separó de Belén Esteban y esta fue coronada princesa del pueblo, pues él no quedó en buen lugar. No obstante, sigue teniendo bastantes fans y el público estaba deseando volver a verle en televisión.

Andrea Janeiro tomó una decisión que marcó su vida para siempre cuando alcanzó la mayoría de edad: renunciar al mundo de la fama. No está interesada en ganar dinero gracias a la prensa del corazón, pues es un negocio que le ha traído muchos problemas. Los espectadores saben que apenas mantiene contacto con su padre y no se siente cómoda compartiendo ciertos secretos.

El marido de María José Campanario no quiere comprometer a su hija Andreíta, así que no suele hablar de ella en los platós de televisión. Su última aventura está centrada en él y en sus miedos, de hecho nadie sabía que tenía tantos. “Las cosas de altura me dan mucho miedo, voy a hacerlo, pero no es nada fácil”, ha explicado en El Desafío.

Jesulín de Ubrique sorprende al público

Jesulín de Ubrique lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación, pero nunca había mostrado una faceta tan personal. Al ver que ha superado su miedo a las alturas no ha podido evitar contener la emoción y ha llorado de forma desconsolada. Afortunadamente su esfuerzo ha merecido la pena, pues ha sido coronado ganador de la última emisión de El Desafío.

“No me siento victorioso, siento que he dado un paso más. No es triunfador, pero quiero demostrar mucho más y quiero seguir”, ha explicado el torero. Estas palabras han llenado de orgullo a Andrea Janeiro, pues demuestran que su padre tiene un enorme espíritu de superación.

El marido de María José Campanario está encantado con su nueva aventura profesional, pues ha retomado el contacto con el gran público. Siguiendo la información de la revista Lecturas, su hija Julia Janeiro también está siguiendo el programa. Parece que la familia vuelve a estar unida por un hecho que hace unos meses era impensable: ver el diestro en un concurso televisivo.