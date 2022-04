Ivonne Reyes confirma el rumor que tanto daño ha hecho a su hijo Alejandro

Ivonne Reyes, modelo y presentadora, es uno de los rostros más cotizados de la crónica social y su vida siempre ha estado plagada de misterios. Supuestamente se marchó de España gracias al escándalo que tuvo con Pepe Navarro, a quien acusó de atrevimientos muy serios. Ganó tanto dinero que pudo retirarse una temporada, pero nada dura para siempre y ha regresado con fuerza.

Ivonne Reyes tiene muchos detractores, pero nadie puede negar que es una auténtica madre coraje y que tiene mucha fuerza. Ha sacado a su hijo Alejandro adelante sin ayuda de nadie, pues el joven renunció a la manutención que Pepe debía entregarle. No quiere nada de nadie, simplemente que el comunicador respete a Ivonne y que no ponga en duda su palabra.

| GTRES

Alejandro Reyes se dedica al mundo del espectáculo: es actor, modelo y concursante de programas televisivos. Nunca ha entrado en conflictos porque sabe que la justicia le dio la razón y hay una sentencia que asegura que Pepe es su padre. Pero todavía hay mucha gente que sigue dudando de esto, como por ejemplo Eva Zaldívar, exmujer de Navarro.

Ivonne sabe que Eva es una de sus grandes enemigas, de hecho han tenido un enfrentamiento que ha estado a punto de terminar en tragedia. La exmujer de Pepe Navarro ha amenazado con denunciar a la venezolana, pero ella ha confirmado el rumor: no existe ninguna demanda. Este suceso ha hecho mucho daño a Alejandro, quien no quería que su madre se viera involucrada en un conflicto legal.

Ivonne ha concedido unas declaraciones para confirmar lo que todo el mundo sospechaba: no ha recibido ninguna demanda. Recordemos que se sentó en el plató de Viernes Deluxe y aseguró que los hijos de Eva no eran de Pepe Navarro. Zaldívar cortó el tema por lo sano anunciando medidas legales y prometió que iba a llegar hasta el final, pero no ha cumplido su palabra.

Ivonne Reyes le da una buena noticia a Alejandro

Ivonne lleva mucho tiempo trabajando en el mundo de corazón y sabe que lo mejor es contar la verdad antes de que sea tarde. Hay mucha gente que le acusa de haber mentido en los temas relacionados con la paternidad de Alejandro Reyes, pero no hay pruebas. Lo único que está claro es que la justicia ha corroborado que el presentador es el padre del joven.

| Telecinco - GTRES

La modelo no está preocupada porque conoce perfectamente a Eva Zaldívar, su eterna enemiga, y sabía que la guerra no llegaría a mayores. “Todo lo que quiera sentarse y contar tendrá que rendir cuentas”, anunció la exmujer de Pepe visiblemente molesta. La venezolana no tuvo en cuenta esta advertencia y por el momento no ha recibido ninguna represalia.

Alejandro está cansado de verse involucrado en revuelos tan dolorosos porque al final se está debatiendo un tema bastante íntimo. Hay quien dice que no es hijo de Pepe, pero lo único que le importa es que su madre reciba el respeto que se merece. Ahora está más tranquilo porque sabe que Eva no ha demandado a su progenitora, tal y como afirmó en su última intervención pública.

▶️ Carlos Sobera hace trampas y publica la foto que demuestra el engaño

Ivonne Reyes ataca: “Es casposo”

Ivonne ha hablado durante mucho tiempo de su conflicto con Pepe Navarro, pero la situación actual es diferente. La justicia le ha dado la razón, así que ya no hay debate: legalmente Alejandro es del mítico presentador. Por eso no entiende por qué hay periodistas que están volviendo a investigar.

“Me parece todo muy patético porque es casposo el asunto. He tratado de mantenerme al margen y callada porque no hay nada nuevo que decir. Este asunto es un caso cerrado”, explicó en el programa Ya son las 8.

Alejandro Reyes ha tenido muchas oportunidades de hablar de Pepe, pero más lo ha hecho porque no quiere saber nada del tema. Ha renunciado a todos los beneficios que podría haber obtenido, actitud que demuestran sus buenas intenciones.