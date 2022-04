Belén Esteban confiesa el delito que atormenta a su hija Andrea Janeiro

Belén Esteban empezó a trabajar en los medios de comunicación por ser pareja de Jesulín de Ubrique, pero la situación actual es diferente.

El público le ha coronado 'Princesa del pueblo' por el comportamiento que ha tenido con su hija Andrea Janeiro. Ha demostrado que es una auténtica madre coraje y defiende a la discreta joven siempre que es necesario.

Belén Esteban ha confesado que hay alguien que ha cometido un fraude que afecta a su familia: la suplantación de identidad. Algunas personas se crean perfiles en las redes sociales y se hacen pasar por Andrea, atrevimiento que debe ser condenado. El portal digital Show España ha hecho eco del conflicto y asegura que Belén está atravesando un momento crítico.

Belén es consciente de que el programa Sálvame, espacio en el que lleva trabajando 12 años, podría desaparecer en los próximos meses. Los espectadores le han dado la espalda al formato y cada vez tiene menos audiencia, pero eso no es lo peor de todo. La ex de Jesulín presenta una sección propia que no termina de triunfar, Lo de Belén, que demostraría que su éxito se está apagando.

Andrea Janeiro es una persona anónima, pero Belén ha estado hablando de ella durante muchos años y la ha convertido en una estrella. No quiere formar parte del mundo del corazón, pero es un rostro bastante respetado porque siempre ha mantenido una actitud coherente. Belén Esteban está desesperada porque no sabe cómo conseguir que su pequeña viva lejos de la fama.

Belén ha dejado claro en su cuenta de Instagram que Andreíta, no tiene redes sociales públicas. Los perfiles que llevan su nombre, tal y como informa el portal Show España, están cometiendo un delito de suplantación de identidad. No sería de extrañar que Belén tomara medidas al respecto para solventar el problema que atormenta a su primogénita.

Belén Esteban habría tenido una discusión en Telecinco

Belén ha denunciado en sus redes sociales que “alguien quiere hacerse pasar por ellos”, refiriéndose a algunos miembros de su familia. Algunos internautas han suplantado la identidad del entorno de la tertuliana, atrevimiento que llega en el peor momento. Según ha salido publicado, Esteban ha tenido un fuerte enfrentamiento con la periodista Marta Riesco.

Andrea Janeiro, tan responsable como de costumbre, se está manteniendo al margen del escándalo, pero la situación es bastante seria. La Esteban presenta Lo de Belén, una sección que se emite dentro de Sálvame y que está recibiendo muchas críticas. Por si todo esto fuera poco, Belén debe luchar contra una nueva enemiga con bastante influencia: Marta Riesco.

La ex de Jesulín está cada vez más lejos de la televisión, a pesar de que ha prometido abandonar el barco antes de tiempo. Ha abierto una empresa de alimentación que está triunfando dentro y fuera de España, así que es inevitable que cada vez tenga menos tiempo. De momento combina sus dos empleos, aunque hay rumores que aseguran que terminará abandonando Telecinco.

Belén Esteban exige que respeten a Andrea Janeiro

Belén ha hecho todo lo posible para que los espectadores comprendan que Andrea es una persona anónima. Pero lleva demasiado tiempo hablando de ella y algunos periodistas sienten que es necesario informar de determinados atrevimientos. La joven siempre ha sido prudente, pero los enemigos de la colaboradora de Sálvame no la dejan vivir tranquila.

Esteban ha utilizado su poder en las redes sociales para dejar claro que la joven no participa en la vida pública. Se arrepiente de haber hablado de la intimidad de Andreíta, pero ya no hay marcha atrás. Lo único que puede hacer es intentar enmendar el error que cometió en el pasado.