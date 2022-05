Asraf Beno interpone una denuncia ante el asombro de Isa Pantoja

Asraf Beno e Isa Pantoja han empezado el fin de semana de la peor de las maneras. A pesar de haberlo mantenido en secreto unos días, hoy ha salido a la luz que la pareja ha sufrido un accidente de tráfico donde se ha visto implicado otro vehículo.

El accidente tuvo lugar esta misma semana y no fue de gran importancia. De hecho, ninguno de los dos avisó a las familias para no preocupar de manera innecesaria a nadie. Y todo hubiera quedado solo en un mero susto de no ser por la reacción de Asraf Beno.

El novio de Isa Pantoja perdió los nervios tras darse cuenta de que las personas que viajaban en el otro vehículo habían empezado a grabarles. Y es que tras darse cuenta de que habían tenido un accidente con dos personajes famosos decidieron inmortalizar el momento, cosa que hizo enfadar mucho a Asraf Beno.

| Europa Press

El motivo del enfado de Asraf Beno tras el accidente de coche

Al parecer, el accidente de coche habría tenido lugar esta misma semana. Aunque han podido mantenerlo en secreto unos días, la información terminaba saliendo a la luz hoy en Socialité.

A pesar de que el accidente fue solo un pequeño susto, Asraf Beno perdió los papeles tras ver que él y su novia estaban siendo grabados desde el otro vehículo implicado en el accidente.

Asraf Beno era quien conducía el vehículo cuando se produjo una pequeña colisión con otro coche. Tras lo sucedido, el novio de Isa Pantoja se bajó y se enfrentó al conductor del otro vehículo implicado en el accidente.

Ahí fue cuando los acompañantes reconocieron a la pareja y empezaron a grabar la escena con sus móviles, algo que disgustó enormemente a Asraf Beno. En ese momento fue cuando el Míster Universo empezó a perder los nervios porque creía que se estaban mofando de ellos.

Esta es la versión que ha dado el representante de Asraf Beno e Isa Pantoja en Socialité: el modelo se sintió increpado por los integrantes del coche contrario. Asraf Beno tuvo la percepción de que, tras el accidente, se estaban burlando de él.

Y es que seguramente, tras ver la levedad del accidente, los integrantes del otro coche quisieron dejar constancia de la anécdota de haberse chocado contra dos personajes famosos. Sin embargo, Asraf Beno fue perdiendo más y más los nervios.

| Europa Press

Asraf Beno y el conductor del otro coche no llegaron a un acuerdo para firmar el parte del accidente

Asraf Beno iba poniéndose cada vez más nervioso por la situación en la que se vio envuelto. La tensión del momento fue incrementándose y los conductores de ambos vehículos se enzarzaron en un mar de gritos y reproches.

En este sentido, parece que fue misión imposible hacer un parte del seguro en condiciones tras el accidente, pues no pudieron llegar a un acuerdo amistoso entre las dos partes a la hora de rellenar los datos. Al parecer, la discusión llegó a tal nivel que Asraf Beno no dudó en ponerlo en conocimiento de la policía y acabó presentando una denuncia, según Socialité.

| GTRES

Sin embargo, cabe destacar que todos los implicados se encuentran bien. Ninguno de ellos ha requerido ni atención médica, ni hospitalización, y los daños que han sufrido los vehículos son leves.

Al final, por suerte, todo se ha quedado en un susto, aunque finalmente será la Policía quien tenga la última palabra en todo esto asunto.