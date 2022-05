Asraf Beno descubre la verdad sobre su prometida Isa Pantoja

Asraf Beno está harto de que todo el mundo se entrometa en su relación con Isa Pantoja. Y es que, desde que comenzaron a salir tras su paso por GH VIP 6, han sido muchos lo que han puesto en entredicho la veracidad de su relación.

Durante todos estos años, la pareja ha pasado por algún que otro bache provocado por los constantes rumores de infidelidad que se han generado alrededor de ellos.

Ahora, y contra todo pronóstico, Asraf e Isa han conseguido superar sus diferencias y su noviazgo va mejor que nunca. Tanto es así que ya tienen todo listo para darse el ‘sí, quiero’.

Aunque en los últimos días han vuelto a ser noticia, pero esta vez el culpable ha sido Anuar Beno. El hermano pequeño del Míster Universo entró en Supervivientes 2022 con la pistola cargada.

El joven no tuvo reparos en confesar la aparente mala relación que mantiene, a día de hoy, con la influencer. “Esa mujer no es de mi agrado, a ver cuánto dura la broma”, aseguró el nuevo habitante de los Cayos Cochinos, haciendo referencia a su cuñada.

Tras escuchar estas palabras, la prometida de Asraf Beno ha querido zanjar, de una vez por todas, esta polémica; y ha aprovechado para hablar, una vez más, sobre el supuesto affaire que mantuvo con Anuar.

Asraf Beno se entera de toda la verdad

Después de cuatro años, Asraf Beno por fin se ha enterado de lo que sucedió entre su hermano e Isa Pantoja cuando él todavía estaba participando en GH VIP 6.

Tras escuchar varios rumores sobre un affaire entre ellos, ha sido la propia influencer la que ha salido a la palestra para desmentirlos.

Durante una de sus últimas intervenciones en El programa de AR, la hija de la tonadillera ha querido comentar las últimas declaraciones que Anuar ha hecho públicamente justo antes de poner rumbo a Honduras.

“Me sorprendió el vídeo y creo que se refería al principio cuando nos conocimos”. La pareja de Asraf Beno ha asegurado que ahora “hay buen rollo” entre ellos y que su relación es bastante buena. “Hablamos antes de que se fuera a Honduras para aconsejarle de cosas de Supervivientes. Incluso se suele quedar con mi hijo, Albertito”.

En relación con su supuesto affaire, la colaboradora de Telecinco ha dejado muy claro que entre ellos jamás hubo nada. “Nunca pasó nada, ni hubo beso, solo abrazos”, ha dicho muy segura.

“Él dice que hubo tonteo, pero lo hablamos y eso fue lo que percibió de mí, pero eso no pasó por mi parte”, ha aclarado a continuación.

“Sí que me hizo gracia, pero él sintió que había tonteo. Entiendo que lo saquen porque después de los debates de Gran Hermano salíamos a comer, a cenar, a mi casa... Pero siempre con gente”, ha explicado nuevamente la futura mujer de Asraf Beno.

Asraf Beno sabía de la existencia de estos rumores

Asraf Beno sabe perfectamente todo lo que se ha comentado sobre la supuesta infidelidad de su chica. Durante uno de los debates de La casa fuerte 2, Amor Romeira hizo pública una información que, hasta entonces, había permanecido en la sombra.

La canaria aprovechó que estaba relatando su noche de pasión con a Anuar para contar que Isa también había caído en las redes del joven. “Yo me enrollé con Anuar esa noche. Y después de enrollarme con él, se enrolló con Isa”.

“A mí me cuenta Katy que ellos tienen un tonteo y yo me enfado con Isa. Le dije: «cómo tienes un tonteo con Anuar si sabes que yo me he liado con él»”, confesó Amor. “Él más tarde reconoció que hubo tonteo con Isa, pero Katy asegura que hubo «habibi, habibi»”.