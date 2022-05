Isa Pantoja habla sin tapujos y señala al culpable de la relación

Con el paso del tiempo Isa Pantoja ha sabido hacerse un hueco en televisión. Desde joven, se sentaba en los platós hablando de sus problemas familiares, pero ahora que ha pasado el tiempo, parece que no ha cambiado.

Ahora, es colaboradora de Supervivientes por la participación del hermano de su pareja en el reality. Pero cuando se sienta en Sálvame Deluxe es cuando de verdad se pone las pilas en su trabajo.

Ha protagonizado la última entrevista del programa y en ella ha soltado de todo por la boca. Sin tapujos, ha señalado de una vez por todas quién es la culpable del enfrentamiento que hoy en día mantiene con su hermano, Kiko Rivera.

Isa Pantoja, enfadada con su hermano

Llevan mucho tiempo sin verse y sin hablar. Tanto Isa Pantoja como Kiko Rivera han protagonizado los titulares del corazón por sus idas y venidas. Sin embargo, esta vez parece que va en serio.

Kiko intentó solucionar las cosas hace varios fines de semana cuando, aprovechando su entrevista con Jorge Javier Vázquez, esperó la llegada de su hermana al plató de Telecinco.

| La Noticia Digital

Isa, al darse cuenta de las intenciones de su hermano, se echó para atrás, negándose a coincidir con él. La cosa va en serio. Tanto es así que a Isa Pantoja no le ha importado señalar a alguien muy importante para Kiko Rivera como la culpable de todo.

▶️ Anabel Pantoja desvela el verdadero motivo de su ruptura con Omar Sánchez

Isa Pantoja, más sincera que nunca

Justificándose por el enfado con su hermano, Isa Pantoja no ha dudado en hablar de Irene Rosales. La mujer de Kiko no se ha callado en sus últimas colaboraciones en Viva la vida, y eso ha hecho que el enfado de Isa vaya en aumento.

“Nunca hemos sido amigas, ha sido la mujer de mi hermano. Yo he tenido una relación con ella normal”, explicaba.

“Me ha respetado siempre y yo a ella. Entiendo que no tiene nada que ver con que yo esté enfadada con mi hermano o que mi hermano haya tenido esos problemas con mi madre”.

| La Noticia Digital

Pero lo que parecía buenas palabras hacia Irene, acabaron siendo una clara pullita a la mujer de su hermano.

“Sin embargo, pienso que tiene ese poder porque para mi hermano es la persona más importante, dicho por él, además. Sí que le hubiera podido frenar porque mi hermano la tiene en un pedestal", concluía.

La cosa va de mal en peor

Lo peor de todo es que Isa no solo tiene a su hermano como enemigo. Hace unas semanas, se enteraba de que el hermano de su chico, Anuar Beno, no la soporta.

Así de claro fue el joven durante su vídeo de presentación. Al preguntarle, aseguró que no quiere que Isa sea la mujer de su hermano. De hecho, pensaba que esa relación no iba a durar tanto como lo está haciendo.

"Esa mujer no es de mi agrado. Yo cuando empezaron decía, a ver cuánto dura la gracia pero a lo callado llevan 3 años", espetó.

| Mediaset

En directo y estupefacta por lo que estaba escuchando y viendo de Anuar, Isa no daba crédito. Ni siquiera Asraf podía hablar, quedándose estupefacto de lo que su hermano estaba diciendo en televisión.

"Me he quedado a cuadros, no me lo esperaba. Él y yo siempre nos hemos llevado bien, de hecho estuve con él un día antes de irse", espetó Isa.