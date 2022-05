Oriana Marzoli protagoniza un nuevo escándalo: 'A la próxima te denuncio'

Oriana Marzoli se encuentra nuevamente envuelta en polémica. Recordemos que la venezolana saltó a la fama por protagonizar un fuerte enfrentamiento en un reality show. Y todo parece que este tipo de reyertas han sido una constante en su vida.

Hace tan solo unas cuantas semanas nos enteramos de que había terminado en el calabozo a causa de una fuerte pelea con su expareja. Sin embargo, eso no la ha disuadido en absoluto de meterse otra vez en peleas. La última, en una discoteca de Madrid.

Oriana cuenta públicamente su última pelea en un local de Madrid

La influencer ha usado su espacio en Mtmad para contar con detalle lo que le ha pasado. Aunque ha querido mantener silencio en cuanto a los lugares y personas implicadas en lo sucedido, lo cierto es que se ha atrevido a contar todo con lujo de detalles.

| Mediaset

Los hechos ocurrieron hace tan solo unos días. Según Oriana, se acercó de buen agrado a saludar a un chico que conocía por tener amigos en común. Hasta aquí todo normal, el giro dramático de los acontecimientos se dio cuando la novia de dicho chaval apareció en escena.

Tal como dice Oriana, la chica hizo una "aparición espectacular" y apartó a la venezolana de un codazo. Todo parece indicar que el motivo fueron los celos. Sin embargo, parece que las intenciones de Oriana eran de lo más inocentes.

Como cuenta en Mtmad, tan solo se acercó a darle dos besos de forma cordial y no tenía intención de tontear con él. Por supuesto, ante tal actitud por parte de la novia, Oriana no se cortó en decirle al chico "controla a esta loca".

Los sucesos escalaron rápidamente y Oriana acabó mojada con alcohol. "Me tiró un vaso y me dejó ciega unos segundos, porque el alcohol me cayó en un ojo y pica", ha afirmado.

Pero la cosa no acabó ahí, una amiga de la supuesta agresora intervino también para pegar a Oriana. Motivo por el cual la venezolana acabó con varios arañazos en la zona izquierda del pecho. Heridas de guerra que, por supuesto, no ha tenido reparo en enseñar.

Además de contar su historia, Oriana ha tenido tiempo para quejarse de lo sucedido." Van de pijas y luego son unas 'chachorras'. ¿Dónde está la clase?", se preguntaba refiriéndose al bochornoso espectáculo vivido.

"Menos mal que una camarera lo vio todo. Me parece lamentable que una mujer actúe así", prosiguió en su monólogo.

| TELECINCO

Según una amiga de Oriana, todo apunta a que la chica que la atacó le "tenía ganas" desde hacía tiempo. Algo totalmente incomprensible para la influencer que afirma no conocerla de nada.

"Pero ¿tú quién eres? Si no te he visto en mi vida como para que me tengas tirria", se preguntaba Oriana.

Parece que este desagradable incidente ha calado en Oriana y no está dispuesta a volver a pasar por lo mismo. Su intención es denunciar a cualquiera que tenga la intención de agredirla.

"Una vez me arañas, me tiras una copa y me agredes. La próxima, te denuncio. A ti y a la que me toque. No voy a permitir jamás este tipo de cosas. Soy muy de perdonar una vez. Dos no", ha sentenciado.

Y, de denuncias, Oriana sabe un rato. Recientemente, interpuso una demanda a Ylenia Padilla. El motivo no era otro que las amenazas y agresiones verbales que la de Benidorm le profirió por redes sociales.

| Gtres

Ahora, Oriana, lejos de querer llegar a un acuerdo, está esperando a que se haga justicia.