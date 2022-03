Isa Pantoja descubre el montaje que romperá la relación y su novio Asraf lo explica

Isa Pantoja ha dado un golpe en la mesa para empezar una nueva vida. Su madre Isabel no ha felicitado a su hijo Albertito por su octavo cumpleaños y la colaboradora está bastante dolida. Sin embargo, justifica el comportamiento de la tonadillera porque piensa que está atravesando por “una depresión”.

Isa Pantoja se ha convertido el miembro más amable de su clan y el público está encantado con el cambio que ha experimentado. Recordemos que cuando cumplió 18 años y salió de la finca Cantora, su residencia familiar, protagonizó varios escándalos. Sin embargo, estos fantasmas son cosa de pasado y Chabelita únicamente tiene interés en sacar adelante a su familia.

| GTRES / Telecinco

Isa trabaja de colaboradora en Telecinco y su novio Asraf Beno también, así que ha sido este último en explicar lo que está sucediendo. El modelo ha explicado cómo ha sido el cumpleaños de Albertito y ha tranquilizado a todos los es que estaban preocupados. Hay mucha gente que piensa que el nieto de la tonadillera está sufriendo mucho por lo que está sucediendo en su familia.

“La celebración ha ido muy bien y hemos disfrutado muchísimo, sobre todo el niño. Esperábamos que Isabel felicitara a su nieto, pero no ha podido porque supuestamente no tiene teléfono”, desliza Asraf en Viva la Vida. El modelo está molesto con su suegra Isabel porque no se ha puesto en contacto con el pequeño y él no es responsable de nada.

Asraf Beno ha atacado de forma indirecta a la madre de su novia, aunque es cierto que lo ha hecho con una prudencia extrema. “Ella sabrá y quedará sobre su conciencia lo que ha hecho, pero yo creo que debería felicitar a su nieto. Si se le hubiera olvidado lo hubiera puesto más tarde, en eso no hay problema, ha declarado en un tono sosegado.

Isa Pantoja, muda tras la mentira definitiva

Isa conoce los secretos de su familia y siempre ha sido discreta, pero ha llegado un momento en el que solo puede contar la verdad. Su novio Asraf ha sacado a la luz lo que podría ser el montaje definitivo, al menos una manipulación importante. Kiko Rivera ha anunciado que le han diagnosticado diabetes y asegura que está bastante asustado.

▶️ El cumpleaños más amargo del pequeño hijo de Isa Pantoja, Albertito

Asraf Beno ha desvelado que Kiko ya era conocedor de esta enfermedad y piensa que lo único que quiere hacer es llamar al atención. “Lo de la diabetes ya lo dijo en 2016 que la tenía, es que no hay temas y siempre tiene que destacar por algo”, explica. Estas palabras están siendo bastante comentadas y aplaudidas por el gran público.

Los colaboradores de Viva la Vida coinciden en algo: el hijo de Chabelita se ha convertido en uno de los grandes damnificados. Siente pasión por su abuela Isabel y esta no le ha felicitado porque supuestamente no tiene teléfono y está mal. “No cuadra mucho, pero si es verdad que está mal ojalá se recupere pronto y le deseamos lo mejor”, opina Asraf al respecto.

Isa Pantoja le cierra la puerta a Kiko Rivera

Isa sabe perfectamente todo lo que está sucediendo en su familia, por eso ve complicado que su hermano y su madre lleguen a un acuerdo. “Yo veo difícil un acercamiento por el comportamiento de Kiko porque él ha hecho mucho daño”, explica Asraf Beno. Justo después ha desvelado que Rivera podría estar detrás de un montaje que serviría para lavar su imagen.

Kiko sabe que se ha ganado muchos enemigos y necesita recuperar la confianza del público. Vive gracias a la prensa del corazón y es necesario que los periodistas le sigan llamando para preguntarle por su vida privada. Lo último que ha hecho ha sido confesar una enfermedad que supuestamente ya le fue diagnosticada.