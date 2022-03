Alejandro Rubio, el exmarido millonario de Terelu que sigue en su casa a escondidas

Alejandro Rubio, óptico y empresario de profesión, es uno de los hombres más deseados de la prensa del corazón porque tiene mucha información. Lleva más de 20 años vinculado a la familia Campos y ha sido testigo de acontecimiento que pasarán a la historia de la crónica social. Se casó con Terelu en marzo de 1998 y desde entonces cientos de periodistas empezaron a seguir sus pasos.

Alejandro Rubio es un hombre bastante discreto y nunca ha cometido ningún error, por eso se ha ganado el respeto de gran parte del público. Ha tenido bastantes oportunidades de ganar dinero en la pequeña pantalla, pero su carrera está orientada en otro sentido. Respeta el trabajo de su exmujer, pero nunca ha estado atraído por el mundo de la fama.

Alejandro es propietario de varios centros ópticos muy conocidos en Madrid y no tiene ningún tipo de necesidad económica. Mantiene una relación estupenda con su antigua familia política y jamás pondría en peligro su amistad con el mediático clan. Terelu Campos, colaboradora y presentadora, se siente orgullosa del empresario y presume de él siempre que tiene ocasión.

Alejandro sigue en casa de Terelu, pues la comunicadora no quiere que deje de formar parte de su vida y pretende tenerle presente. Por eso ha colocado una fotografía suya en un rincón muy especial de su salón, detalle que no ha pasado inadvertido. Recientemente ha abierto las puertas de su vivienda en el programa Mi casa es la tuya y todo el mundo se ha dado cuenta.

Terelu disfruta de un gusto exquisito y los usuarios de las redes sociales han reseñado la decoración de su domicilio, situado en Madrid. Vive de alquiler en una zona acomodada de la capital y nunca había mostrado cómo era su salón, por eso hay tanto revuelo. Los espectadores de Telecinco han descubierto que tiene una fotografía de su exmarido, concretamente del día que se casó con él.

Alejandro Rubio se sorprende al descubrir el problema

Alejandro mantiene una relación estupenda con su antigua suegra María Teresa Campos, pero desconocía que lo estaba pasando tan mal. La que fue la presentadora mejor pagada de la televisión actualmente está en un segundo plano y quiere volver a trabajar. El problema es que ningún director televisivo ha encontrado un proyecto que cuadre con sus necesidades.

Rubio ha escuchado atentamente las palabras de Terelu en Mi casa es la tuya, un discurso que ha sembrado el caos en la prensa. “El problema de la generación de mi madre es que no han tenido un hobby, su satisfacción ha sido el trabajo y su diversión. Se resisten a que deben disfrutar, pero no saben si no tienen el trabajo y es una lucha”, explica en Mi casa es la tuya.

Terelu Campos piensa que su madre sería feliz si alguien le diera una oportunidad porque necesita “sentirse útil” y no estar de brazos cruzados. Este grito de auxilio tan importante ha quedado eclipsado cuando los espectadores han descubierto el secreto de la colaboradora. Su exmarido sigue dentro de su vivienda gracias a una fotografía de un momento que no quiere olvidar.

Alejandro Rubio sigue en contacto con María Teresa

Alejandro es consciente de la relación tan especial que su hija Alejandra mantiene con María Teresa Campos. No ha perdido el contacto con la matriarca y se ven con relativa frecuencia, pues siguen siendo una familia. La presentadora no lo está pasando bien y necesita el apoyo de todos sus seres queridos.

Terelu Campos ha explicado que su madre está “bajita anímicamente”, por eso todo sus seres queridos están preocupados. La antigua presentadora ha rogado que alguien le ofrezca una oportunidad para demostrar que sigue siendo una estrella televisiva.