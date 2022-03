Diego Arrabal pierde la esperanza y anuncia el fin del matrimonio tras un altercado

Diego Arrabal, periodista y colaborador de Telecinco, ha dado un paso adelante para transmitir una información muy importante. La prensa se ha hecho eco de las palabras del experto en crónica social y los espectadores de Viva la Vida no dan crédito. Todo hace pensar que la situación se ha descontrolado y nadie espera que el problema se solucione.

Diego Arrabal lleva mucho tiempo trabajando en el mundo del espectáculo y sabe perfectamente qué se esconde detrás de cada escándalo. Por ese motivo no ha tenido ningún pudor en explicar lo que está sucediendo entre el matrimonio de Ana María Aldón y José Ortega Cano. “Estamos a un paso y medio de una separación”, ha anunciado en Viva la Vida, programa en el que ejerce de tertuliano.

| Mediaset

Diego piensa que ha encontrado el fallo en la relación de Ana María y Ortega Cano. Cree que hay demasiada gente implicada en el matrimonio y eso les ha perjudicado porque no pueden ser libres. Lo más grave, según su información, es que hay ciertas personas que podrían hablar más de la cuenta.

“España desde el sábado pasado se quedó asombrada por las palabras de Ana María, pero nosotros no y ella no está contando ni la mitad. Ahora, que no lo cuente ella no significa que eso no vea la luz porque hay personas que a lo mejor sí le ponen nombre y apellidos a las cosas. Siempre hay mucha gente, son matrimonios como compartidos, de muchísimas personas”, explica el periodista.

Diego ha contado con el apoyo de sus compañeros, pues su postura parece ser bastante coherente. La colaboradora Isabel Rábago también considera que Ana María Aldón está agobiada porque en su historia de amor hay más gente de la cuenta. “Ella enfatizó mucho que el matrimonio era de los dos, lo que confirma las palabras de Arrabal”, desliza Isabel.

Diego Arrabal, asombrado por el grave incidente

Diego siempre maneja datos de primer nivel, pero hay uno de sus compañeros que le ha adelantado para transmitir la información definitiva. Estamos hablando de José Antonio Avilés, quien es íntimo amigo de Ana María y mantiene un contacto directo con ella. Según cuenta, ha ocurrido algo bastante grave y la situación está a punto de dar un giro de 180 grados.

| Telecinco

Arrabal se ha quedado sin aliento al escuchar la noticia de José Antonio, pues confirma su teoría de la inminente ruptura de Ana María Aldón. “Es tan fuerte la actitud que tomó Ortega ayer a las 11 de la noche, hubo un cambió de guion que lo cambió todo”, explica Avilés en Viva la Vida. El tertuliano ha explicado que la situación es más grave de lo que parece.

Los compañeros de Aldón son conscientes de que lleva mucho tiempo atravesando una pequeña crisis personal por diferentes razones. El matrimonio entre la diseñadora y el torero no avanza y es posible que en un tiempo tomen una decisión definitiva. Según ha dado a entender José Antonio Avilés, han tenido una discusión que no ha hecho más que empeorar el problema.

Diego Arrabal apoya a su compañera Ana María

Diego asegura que no le desea ningún mal a Ortega Cano y espera que tome consciencia de la realidad antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, el periodista ha perdido la esperanza y está convencido de que el matrimonio de su compañera Ana María Aldón está roto. La colaboradora quiere enmendar los errores que ambos han cometido, pero quizá su esfuerzo no sea suficiente.

▶️ Ana María Aldón recuerda los traumas que casi no consigue superar

José Ortega Cano, pese a tener problemas con su mujer, puede estar tranquilo porque ella no quiere perjudicarle. “Mi marido es muy buena persona y nunca le haría daño, no tengo intención ninguna de hacerle ningún daño”, declaró Aldón. Por eso ha sorprendido tanto la información que ha dado José Antonio Avilés sobre el supuesto altercado.